Alba, al via la primavera con le giornate ecologiche

La primavera inizia ad Alba all’insegna delle giornate ecologiche.

Un gruppo di residenti della frazione Altavilla, capitanati dalle rappresentanti più giovani, si sono dati appuntamento alle 14.00 presso la chiesetta di Madonna degli Angeli ed hanno ripulito i versanti della strada dell’Argantino e della strada di cresta di località Altavilla. E' stata anche l’occasione per fare un po’ di festa e far presente all’Amministrazione comunale alcune problematiche specifiche del luogo.

Poco più tardi un nutrito gruppo di residenti della frazione Scaparoni ha ripulito le campagne attorno alla chiesa di San Rocco a Scaparoni e i cigli delle strade della frazione compresa la provinciale strada dei Magliani, anche qui i veri protagonisti sono stati i più giovani!

è stata l’occasione per l’amministrazione per fare anche un sopralluogo sul canale irriguo dove, purtroppo, sono avvenuti sversamenti illegali di olio minerale esausto.



“Prendersi cura del proprio territorio è uno dei più bei gesti di amore che si possano manifestare, un grazie dunque ai nostri concittadini che oggi hanno dedicato qualche ora del loro tempo per ripulire strade e versanti delle nostre frazioni, dimostrando come l’inciviltà si possa sconfiggere con l’esempio! - dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore Roberto Cavallo intervenuto ai due momenti - Un grazie particolare alle e ai più giovani per la loro energia e il loro entusiasmo che richiama noi adulti al senso di responsabilità nel governo di un territorio che domani sarà loro.