La danza latino americana parla cuneese

Domenica 16 marzo, a Pieve di Cento (BO), la coppia di ballerini Ettore Galvagno (classe 2011) e Martina Bo (classe 2009) ha partecipato e vinto la gara Junior 2-14/15 anni B Open Latin World Championship, competizione che vedeva in gara trentadue coppie, provenienti da tutto il mondo.

Dopo tre round di qualificazioni i due ballerini cuneesi hanno sfidato nella finale altre cinque coppie di livello mondiale: due italiane, una bulgara e due dell'Indipendent Athletes (Bielorussia e Russia), classificandosi primi assoluti dopo i voti ottenuti da undici giudici internazionali.

La prestazione di Ettore e Martina ha regalato emozione ed entusiasmo sugli spalti, soprattutto al momento della premiazione con tanto di medaglia d'oro ed esecuzione dell'inno nazionale italiano.

Ettore Galvagno, cheraschese della frazione Roreto e Martina Bo giovane studentessa di Tarantasca si sono conosciuti tre anni fa, per caso, ballando per la prima volta insieme in una gara internazionale a Cervia.

Stessa passione e voglia di crescere e migliorarsi, grande sintonia tra loro e una bella amicizia hanno contribuito ad arricchire le capacità tecniche dei due ballerini nel corso di tre anni di continui allenamenti e sacrifici presso la sede della scuola "Milord danza e benessere" di Fossano, dei Maestri Maurizio Sampó e Sabrina Di Nunzio.

I loro prossimi obiettivi sono quelli di continuare a ballare insieme e soprattutto cercare di portare a casa altre medaglie, anche se non sarà così semplice, poiché dalla prossima gara di giugno entreranno a fare parte della categoria classe A.