Tre dei quattro bambini intossicati ieri a Torre Mondovì in camera iperbarica all'Otip di Torino

Tre dei quattro bambini intossicati da monossido di carbonio insieme ai genitori ieri, sabato 22 marzo, nel pomeriggio a Torre Mondovì sono stati trasferiti nella serata all'Otip di Torino per il trattamento di ossigenoterapia nella camera iperbarica.



Una prassi precauzionale nei casi di accesso tramite il Pronto Soccorso pediatrico, come quello dei quattro figli della coppia che è stata soccorsa ieri dalle squadre dei vigili del fuoco di Mondovì, 118 e Carabinieri di Ceva, dopo l'arrivo all'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì in codice giallo.

Sono in corso di accertamento le cause di quanto accaduto, per cui sono stati effettuati i rilievi strumentali dei vigili del fuoco di Mondovì e stanno indagando i carabinieri.