Oro oltre i 3.000 dollari: perché brilla mentre Bitcoin arranca. Gli investitori guardano alle nuove prevendite crypto

Perché l’oro è in forte rialzo?

Secondo gli analisti di The Kobeissi Letter, il record storico dell’oro non è un caso isolato, ma il risultato di una combinazione di fattori favorevoli. Tensioni geopolitiche, inflazione galoppante e una crescente ricerca di sicurezza da parte degli investitori hanno spinto il metallo prezioso sempre più in alto.

Le banche centrali di tutto il mondo hanno accumulato oro a livelli record, acquistando oltre 1.000 tonnellate all’anno per tre anni consecutivi. Questa forte domanda istituzionale ha ridotto l’offerta disponibile, spingendo ulteriormente il prezzo al rialzo.

Anche la richiesta di oro fisico è esplosa: le scorte nei principali caveau sono aumentate del 115% in appena due mesi. Molti investitori stanno infatti cercando rifugio nell’oro di fronte a rischi economici come una possibile recessione, l’inflazione e il crescente debito pubblico degli Stati Uniti. Un elemento sorprendente è la forza dell’oro nonostante un dollaro USA ancora solido. Il noto critico di Bitcoin e sostenitore dell’oro Peter Schiff ha sottolineato che il metallo prezioso sta crescendo anche in un contesto di tassi d’interesse elevati e una valuta statunitense forte, in contrasto con le dinamiche storiche. Questo potrebbe suggerire un cambiamento nelle correlazioni di mercato, con l’oro che si conferma sempre più come il vero porto sicuro per gli investitori.

Bitcoin in difficoltà: perché non riesce a tenere il passo?

Se spesso Bitcoin viene definito “l’oro digitale”, la sua recente performance sembra raccontare un’altra storia. Nel 2021, un Bitcoin poteva acquistare 36,3 once d’oro, mentre oggi ne compra solo 27,7, segnando un calo del 24% nel rapporto tra le due attività.

“L’oro è il predatore dominante che divorerà Bitcoin”, ha dichiarato con sarcasmo Schiff, rivolgendosi a Michael Saylor, Executive Chairman di MicroStrategy, azienda nota per il suo massiccio accumulo di BTC.

Gli analisti di The Kobeissi Letter sottolineano che la lunga storia dell’oro come riserva di valore (circa 4.000 anni) è un vantaggio difficilmente replicabile da un asset come Bitcoin, che ha solo 16 anni e deve ancora consolidare il suo ruolo nei mercati finanziari.

Inoltre, Bitcoin sembra comportarsi più come un titolo tecnologico ad alto rischio che come un bene rifugio. Il suo valore ha seguito l’andamento del NASDAQ, alimentando le critiche di Schiff secondo cui BTC sarebbe più simile a un’azione tech che a una versione digitale dell’oro. Se l’indice tecnologico dovesse entrare in un mercato ribassista, Bitcoin potrebbe subire perdite ancora più marcate.

Nonostante la recente flessione che ha portato BTC ai minimi degli ultimi quattro mesi, alcuni esperti contestano la correlazione con i mercati tradizionali, sostenendo che la criptovaluta si è spesso mossa in modo indipendente. Tuttavia, secondo gli analisti di CryptoQuant, diversi indicatori – tra cui il Bitcoin Bull-Bear Market Cycle Indicator e il Market Value to Realized Value ratio – segnalano che BTC si trova attualmente in una fase ribassista.

Le prevendite crypto, piccoli investimenti, grandi opportunità

Nel contesto attuale di incertezza economica e volatilità di Bitcoin, molti investitori stanno cercando opportunità alternative nel settore delle prevendite crypto. Progetti emergenti come SOLAXY, $BEST WALLET TOKEN e MIND OF PEPE, attirano capitali grazie al loro potenziale di crescita esponenziale e alla possibilità di acquistare token a prezzi vantaggiosi prima della loro quotazione sui principali exchange. A differenza di asset consolidati come Bitcoin, spesso influenzati dalle dinamiche macroeconomiche e dai mercati azionari, queste nuove criptovalute offrono agli investitori un’esposizione a innovazioni tecnologiche e narrative di mercato in evoluzione. Inoltre, il successo di alcune prevendite recenti ha dimostrato che l’interesse per il settore crypto non è svanito, ma si sta spostando verso asset con un più alto potenziale di rendimento a breve termine.

Solaxy, la Layer2 su Solana

Tra i progetti più discussi, Solaxy si distingue per la sua integrazione con soluzioni di finanza decentralizzata (DeFi), puntando a rivoluzionare il settore degli investimenti digitali. La prevendita ha già superato i 26 milioni di dollari, con il valore del singolo token pari a $0,001666. Il prezzo in prevendita estremamente basso e l’innovativo concetto di una layer-2 su Solana, che punta a velocizzare la prima e ad evitare problemi di scalabilità, rende questo progetto molto appetibile per gli investitori che cercano un’ alternativa.

BEST WALLET TOKEN ($BEST), tra wallet crypto e un token passpartout

Best Wallet è stato progettato per offrire una piattaforma sicura ed efficiente per la gestione delle criptovalute, rispondendo a una crescente domanda di soluzioni wallet user-friendly. La prevendita del token BEST ha superato gli 11 milioni di dollari ed il prezzo del singolo token è di $0,024375.

Best Wallet supporta migliaia di principali cripto su oltre 60 importanti catene, tra cui Bitcoin, Ethereum e USDT e grazie a degli AirDrop introduce meccanismi premianti per gli investitori.

MIND of Pepe, l’AI che ti aiuta nelle scelte di investimento

MIND of Pepe gioca sulla popolarità delle meme coin e sta guadagnando attenzione grazie a una community attiva e a strategie di marketing virali, fattori che hanno contribuito al successo di progetti simili in passato. Si tratta di un agente AI auto-evolutivo che interagisce con i social network cogliendo il sentiment di mercato. I possessori di token di prevendita $MIND ottengono un accesso anticipato alle creazioni e alle intuizioni di MIND of Pepe. Più cresce la popolarità dell’ecosistema $MIND, più si può aver accesso ad opportunità esclusive. I partecipanti alla prevendita ottengono anche l'opzione di mettere in staking $MIND con tassi di APY più alti. .

In un mercato in cui Bitcoin fatica a imporsi come bene rifugio e l’oro sembra dominare la scena, gli investitori stanno quindi guardando con sempre maggiore interesse a questi token emergenti, sperando di intercettare il prossimo grande trend del settore crypto.