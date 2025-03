A Bra Fratelli d'Italia ricomincia da Pollenzo

Roberta Comoglio, stimata professionista braidese, molto impegnata nell’associazionismo sociale e culturale cittadino, si è detta lusingata di poter guidare il primo partito italiano nella sua Bra, con la consapevolezza e la responsabilità di dover promuovere iniziative in collaborazione con il capogruppo in consiglio comunale Carlo Patria, i membri del coordinamento e con tutti i braidesi che via a via verranno coinvolti nell'attività del partito e dell'intero centrodestra.