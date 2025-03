Un successo per l’evento del Comitato Regionale dei Geometri e dei G.L. del Piemonte sull’intelligenza artificiale e il futuro della professione

Grande partecipazione e forte interesse hanno caratterizzato l’evento organizzato dal Comitato Geometri Piemonte, svoltosi il 21 marzo 2025 presso la sede del Collegio Provinciale dei Geometri di Cuneo, dedicato al tema “Intelligenza Artificiale e professione del Geometra”.

L’incontro, rivolto a geometri liberi professionisti, praticanti e studenti, ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento su come le nuove tecnologie, in particolare l’IA, stiano trasformando le modalità operative nel settore tecnico.

Durante l’incontro formativo sono stati affrontati numerosi aspetti pratici e teorici: dalle applicazioni dell’intelligenza artificiale nella topografia e nella progettazione - modellazione 3D, alla gestione informatizzata del territorio, fino all’utilizzo di algoritmi predittivi nelle valutazioni immobiliari e nei processi edilizi.

Attraverso gli interventi di esperti del settore, accademici e professionisti, tra cui: Prof. Paolo d’Andrea scrittore e divulgatore scientifico nell’ambito della IA, Federica Joe Gardella e Marta Rossi dottorande di ricerca del Dip. Arch. del Politecnico TO, Dott. Stefano Parboni esperto di informatica evolutiva, Prof. Gabriele Garnero docente geomatica Università di TO, Ten. Matteo Altobelli esperto di IA presso Istituto Geografico Militare, Geom. Carlo Cane presidente del Comitato Regionale Geometri, è emerso con chiarezza come l’intelligenza artificiale rappresenti non solo una sfida, ma anche una straordinaria opportunità di evoluzione per il geometra moderno.

Molto apprezzato è risultato l’intervento del Dott. Marco Gallo, assessore all’urbanistica della Regione Piemonte, che ha apportato il significativo interesse sulla materia nel contesto delle Normative Regionali.

Carlo Cane, presidente del Collegio dei Geometri di Cuneo, dichiara: “...l’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio voluto dal Comitato Geometri Piemonte partecipato attivamente dal nostro Collegio, con l’intento di promuovere l’aggiornamento continuo e l’adozione consapevole delle nuove tecnologie, valorizzando il ruolo centrale del geometra nella transizione digitale e nella sostenibilità del territorio. Questa modalità di lavoro, consentirà ai geometri di mantenere un livello elevato di qualificazione professionale al servizio del territorio in cui operano.”

Il successo dell’evento conferma la volontà della categoria di affrontare con competenza e visione il cambiamento in atto, mantenendo sempre alta l’attenzione alla qualità e all’etica professionale.