Alba Calcio e la Pallonistica Albese in festa per i premi e i risultati raggiunti

Venerdì 21 marzo, presso il Golf Club di Cherasco, si è svolta la Conviviale organizzata dal Panathlon di Alba, un incontro che ha celebrato due delle più illustri realtà sportive della città: l’Alba Calcio e la Pallonistica Albese.

Durante la serata, l’Alba Calcio è stata premiata per il prestigioso trionfo nella Coppa Italia di Eccellenza, conquistata grazie a una vittoria per 2-0 contro la Luese Cristo Alessandria nel gennaio scorso. Il mister Salvatore Telesca, il giocatore Giacomo Galvagno, il vice presidente Giovanni Bagnasco e l’addetto stampa Fabio Magliano hanno ritirato il riconoscimento, simbolo di un impegno costante che ha portato la squadra al vertice del calcio regionale.

La Pallonistica Albese, rappresentata dal capitano Paolo Vacchetto e dal vice presidente Domenico Raimondo, ha ricevuto un premio per aver riportato ad Alba il tricolore, superando in finale il team di Cortemilia, guidato dal fratello Massimo Vacchetto. Insieme a loro, erano presenti il presidente Giuseppe Perosino e il direttore tecnico Gianluca Busca, a testimonianza dell’unità e della determinazione che contraddistingue questa storica società.

Il presidente del Panathlon, Gianni Barbero, ha esaltato il valore delle due squadre: “Queste due formazioni rappresentano l’albesità nello sport. Era da molto tempo che non si vedevano successi così significativi per la nostra città. Ci tenevo particolarmente a celebrare questo momento con loro”.

La serata si è conclusa con la consegna di targhe commemorative da parte dei rappresentanti del Panathlon, il presidente Gianni Barbero, il segretario Gianni De Bellis e il consigliere Caterina Milanesio, a testimonianza del forte legame tra sport e comunità albesi. Le targhe sono state assegnate all’Alba Calcio per la “Coppa Italia di Eccellenza” e alla Pallonistica Albese “per aver riportato ad Alba la Coppa Italia e il campionato 2024”.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione di incontro e condivisione per gli appassionati di sport, facendo ben sperare per un futuro ricco di successi e soddisfazioni.