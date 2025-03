Calcio Serie D: Vogherese ancora indigesta per il Bra, giallorossi sconfitti 2-1

Pomeriggio amaro per il Bra che incappa, contro la Vogherese, nella quarta sconfitta in campionato (terza in casa, seconda contro la squadra lombarda che si era già imposta nella gara d'andata). Ai ragazzi di Nisticò non basta il vantaggio firmato da Pautassi nel primo tempo perchè nella ripresa, in dieci minuti, Zito e Monza ribaltano il risultato fino all'1-2 finale. Si assottiglia il margine di vantaggio sulla NovaRomentin seconda (vittoriosa contro il Varese), ora a -8.

LA CRONACA

La prima occasione interessante è per i giallorossi ed arriva al quarto d'ora di gioco. Pautassi recupera un buon pallone in pressing, evita un avversario e va al tiro ma il suo destro non impensierisce Guarnone che blocca a terra agevolmente. È proprio Pautassi l'autore del vantaggio braidese, a ridosso della mezz'ora. Precisa punizione di Perseu e deviazione vincente di testa dell'esterno, 1-0. La squadra di Nisticò controlla bene e non corre pericoli. Si va a riposo con i padroni di casa avanti di una rete.

In avvio di ripresa Macchetti ritocca l'attacco con Zito e Bordon al posto di Sollini e Cappadonia. Mossa azzeccata perchè proprio Zito pareggia al minuto 52, approfittando di una dormita della difesa giallorossa. Ribero non può fare nulla sul tiro da posizione centrale (e ravvicinata) del neoentrato. La Vogherese ci prova ancora, con Usardi da fuori area: Ribero si rifugia in corner. Il Bra non riesce a reagire e gli ospiti ne approfittano. Al 61' Monza effettua un gran tiro dalla lunga distanza che inganna il portiere avversario: 1-2. Nisticò gioca la carta Aloia, gli fa posto Perseu. Poco dopo tocca a Sangare, out Cannatelli. Squillo di Pautassi al 73', para Guarnone. A cinque minuti dalla fine il portiere ospite è ancora protagonista, con un ottimo intervento sulla conclusione di Sganzerla. Stessa sorte per i tentativi di Sangare e Tuzza durante il recupero (di 7 minuti). Il risultato non cambia più: Bra-Vogherese termina 1-2.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Ribero, Legal (79'Zanon), Tos, Sganzerla; Cannatelli (71' Sangare), Giallombardo, Perseu (66' Aloia), Tuzza, Pautassi; Minaj, Rosa. A disp: Ariello, Omorogbe, Aloia, Corsi, Sangare, Zanon, Sardo, Gerbino, Capraro. All Nisticò

Vogherese (4-3-1-2): Guarnone, Usardi, Balesini, Milani, Losio; Monza (83' Tahiri), Bortoletti, Poropat; Sollini (48' Zito); Cappadonia (51' Bordon), Zoppi (78' Tunesi). A disp: Rossi, Velaj, Sacco, Manzoni, Tunesi, Tahiri, La Vecchia. All Macchetti

Gol: Pautassi 29', Zito 52', Monza 61'

Ammoniti: Rosa, Zoppi, Monza, Guarnone

Arbitro: Gianluca Toselli di Gradisca d'Isonzo, assistenti Gabriele Lombardi di Pontedera e Marco Palazzo di Campobasso