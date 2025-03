Sofia Ambrosio della Cuneoginnastica tesserata per la società biancoverde Imola per il 2025

Desio, Campionato italiano di serie A2 di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d'Italia, terza ed ultima tappa di campionato.





La cuneese Sofia Ambrosio, è stata tesserata come da accordi tra le due società A.s.d. Cuneoginnastica e Biancoverde Imola per l'associazione romagnola per prendere parte al campionato di serie A2. Purtroppo Sofia, a causa del recupero più lungo del previsto dopo l'intervento al polso non riesce a gareggiare nella tappa di Desio dove avrebbe dovuto competere presentando il suo volteggio avvitato.





Proprio in questa ultima tappa, insieme alle compagne Sofia sale sul secondo gradino del podio guadagnandosi, con la squadra romagnola, la promozione nella massima serie. Grande soddisfazione per tutto il team della Biancoverde Imola e anche per la borgarina Sofia che ha condiviso con le compagne momenti indimenticabili; solo un piccolo rimpianto di non aver potuto presentare il suo tanto amato Yurchenko avvitato al volteggio. Il sogno non si è avverato.... per il momento è solo rimandato.