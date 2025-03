Volley Serie D: Montanaro 3 - 0 Alba

Piccoli passi avanti per la Mercatò Alba, non tanto sul piano del risultato, vince la capolista Montanaro 3-0, ma dal lato del gioco e dell’atteggiamento, con la squadra che ha lottato per lunghi tratti contro un avversario forte e con una rosa profonda.

Coach Oliva si affida a Syku in regia con Bianco opposto, Morengo e Nikolov schiacciatori, Rocca e Varagnolo centrali con Mongioi libero.

Buon avvio albese, la ricezione del Montanaro è un po’ lunga, Rocca ne approfitta e prendiamo il primo vantaggio (2-4). I padroni di casa non ci stanno e approfittando di due errori rientrano subito (6-5), ma nessuna delle due scappa via, conquistiamo anche scambi lunghi grazie ad un buon lavoro difensivo di squadra (9-9), poi Montanaro con un paio di mani fuori ottiene il primo vero break, con conseguente time-out della Mercatò (13-10). Pronta reazione con una bella parallela di Bianco (13-12). Buon turno di Montanaro al servizio che ridà margine alla capolista, dentro Sobrero e Dellapiana per dare più opzioni alla prima linea (16-13), ma gli avversari allungano ancora, impedendoci di fare break, e garantendosi un finale di set tranquillo, chiuso 25-18.

Buon avvio di secondo set con Bianco che lavora bene la palla corta e porta avanti i suoi (2-4), teniamo botta in cambio palla, buona diagonale di Nikolov (7-8), poi il turno di servizio avversario fa male alla nostra ricezione, break Montanaro e time-out per coach Oliva (12-9). Siamo però sempre lì, col turno al servizio di Nikolov ci riavviciniamo 13-12, e restiamo incollati alla capolista con buone rigiocate dopo aver difeso molto, come Bianco in diagonale per il 17-16. Montanaro arriva per primo a quota 20 con un mani fuori (20-18), proviamo la carta del doppio cambio con Sobrero e Dellapiana ma non riusciamo a garantirci un finale alla pari, sbagliamo troppo consentendo ai padroni di casa di fare break nel momento clou del set, chiuso così 25-19.

Terzo set con dentro Favaretto per Varagnolo, Bianco sempre positivo in attacco, sia in diagonale che in parallela (4-4), coach Oliva poi inserisce Pilzer per Nikolov sul 6-5, siamo lì, Morengo lavora bene alto sulle mani del muro (7-7), è una fase del match in cui lavoriamo bene su tutto, ma non al servizio, tre errori consecutivi che regalano un comodo cambio palla a Montanaro. Siamo a stretto contatto fino al 13 pari, per poi subire il primo allungo avversario che si porta a +2, con coach Oliva che chiama time-out dopo un errore in attacco (18-15). Palla fuori di Bianco, dentro Sobrero e Dellapiana (21-16), con due errori però regaliamo ancora margine, time-out (23-16), annulliamo due matchball, con un bel muro di Morengo (24-19), dentro Varagnolo per Rocca al servizio, ace e poi altro break con muro di Sobrero (24-21), abbiamo anche la chance di andare a terra ma sprechiamo, per poi chiudere con un errore in attacco che sancisce la fine del match, 25-21.

Un match in cui per larghi tratti abbiamo lottato punto a punto, ci è mancata però la lucidità e la cattiveria giusta nella fasi conclusive dei set, in cui con troppi errori abbiamo facilitato il compito degli avversari.

In classifica pesanti vittorie di Mondovì, Kolbe e Sant’anna, che allungano ancora, restiamo ultimi a quota 13, ma dobbiamo continuare a lottare, con una vittoria che ci rimetterebbe in corsa. Sabato sarà una sfida fondamentale, ospitando al PalaLanghe il Kolbe, battuto 3-1 all’andata. Bisognerà mettere tutto in campo per ottenere punti fondamentali.

Conad Montanaro 3-0 Mercatò Alba (25-18, 25-19, 25-21)

Mercatò Alba: Mercatò Alba: Bianco, Dellapiana, Favaretto, Mastrocola R. (L2), Mastrocola T., Mongioi (L1), Morengo, Nikolov, Pilzer, Rocca, Sobrero, Syku, Varagnolo (K). Coach: Oliva, Torrengo.