STORIE DI MONTAGNA 156/ Baita delle Meschie: tutta un'altra storia

Quando l’ospitalità è di casa si sente subito: dal sorriso quando si entra, dalla stretta di mano forte e prolungata, dai modi gentili e sinceri.Tutto questo si percepisce entrando alla Baita delle Meschie oggi, perché ci sono Elisa e Fabio che questo posto l’hanno sognato, immaginato e alla fine trovato!

Elisa è originaria di Dronero, studia come geometra, ma si accorge molto presto che il lavoro in ufficio non è per lei. Per una lunga parte della sua vita lavora presso una ditta che produce bici. Conosce Fabio, il suo attuale compagno, e si trasferisce a Peveragno.

Qui nasce il vero amore per la montagna, in particolare per una montagna:la Bisalta.

Luogo perfetto per continuare ad allenarsi. Elisa e Fabio infatti hanno una grande passione, ovvero lo sport. Praticano la corsa in montagna a livello agonistico, fanno sci alpinismo e da poco hanno fondato la prima squadra di bimbi di Trail Running.



“Abbiamo iniziato con 4 bambini e ora, dopo due anni abbiamo un bellissimo gruppo di 24. Li alleniamo due volte alla settimana e vanno dai 5 ai 14 anni”

Questo progetto si chiama “Wolf Kid Trail” e leggo tra le parole di questi due ragazzi la vera soddisfazione per aver trovato il modo di far vivere, a delle giovani menti, la montagna e tutti i suoi meravigliosi aspetti, iniziando a farla conoscere e frequentare fin dalla più tenera età.

Entrambi erano già passati davanti alla Baita delle Meschie, il desiderio di poterla gestire parte da lontano, ma pareva non arrivare mai il momento giusto. In realtà il desiderio era poter gestire un qualsiasi rifugio, ma quello in particolare, era proprio ai piedi della tanto amata Bisalta.

Qualcosa che rimaneva fermo in un cassetto, ma che prendeva vita pezzo per pezzo, perchè erano pronti ad afferrare al volo l’occasione giusta, avendo già fatto corsi di somministrazione e tutto il necessario per poter diventare rifugisti.

Quando è arrivata la notizia che la Baita delle Meschie era tornata libera e cercava gestori, Elisa e Fabio stavano facendo una gara in montagna, “La Maira Occitan Trail”, una gara faticosa e impegnativa.

“Stavo correndo e distrattamente ho guardato il cellulare” racconta Elisa. “Ho capito che il precedente gestore della Baita delle Meschie, Lorenzo, era passato alla gestione del Rifugio Livio Bianco! Mi sono dimenticata della gara, di tutto e ho capito che era il nostro momento. All’arrivo ho visto Fabio, era arrivato primo, era stato bravissimo, ma io non avevo tempo di festeggiare e nemmeno di farlo respirare perché dovevo dargli la bella notizia!”

Il racconto concitato di questo momento, tra risate e bei ricordi, fa capire come per questa coppia arrivare ad accogliere le persone in questo piccolo locale alpino sia stato davvero un traguardo importante, desiderato e voluto!

Sono passati pochi giorni e sono diventati i nuovi gestori. Elisa ha lasciato il vecchio lavoro per dedicarsi alla nuova avventura.

La nuova Baita delle Meschie, con due sorridenti neo gestori dietro al bancone, ha aperto le sue porte il 7 gennaio 2025.

Entrambi aveva già esperienza nel settore. Elisa in estate, durante le sue vacanze, lavorava presso dei rifugi, mentre Fabio aveva la mamma che gestiva un rifugio e lui spesso l’aiutava.

“Siamo partiti in questa nuova strada, ma eravamo pronti per farlo e per imparare a farlo” mi dice Fabio.

Originario di Peveragno per lui la Bisalta è casa. La conosce in ogni suo angolo a piedi, in bici, con gli sci e anche per lui l’unico sogno era gestire qualcosa in montagna. Oggi porta avanti il suo lavoro da elettricista, ma ogni minuto libero lo passa qui alle Meschie e il weekend diventa cuoco!

Oggi questa bellissima Baita prende vita e si colora di eventi, serate a tema e la parola d’ordine è sicuramente accoglienza. Il locale ha funzionato fin da subito un po’ grazie alla precedente gestione che aveva fatto un ottimo lavoro, e poi perché questa coppia di grandi sportivi è molto conosciuta.

In questo posto si trova una cucina semplice, tanta polenta con contorno e cucina locale. Si può trovare la serata Bagna Cauda o serata dell Ula e momenti di divertimento e culturali.

L'obiettivo è avere un ambiente vivo, dove le persone fanno amicizia e gli ciò che si organizza crea gruppo. Per scoprire cosa fanno di bello qui: https://www.instagram.com/baitadellemeschie

“Ci sono anche persone del posto che frequentano la baita” mi dice Fabio “Per noi è importante perché siamo di qui e ci fa piacere essere anche un servizio per il territorio!”

“Noi ogni weekend improvvisiamo, ci divertiamo e diamo il massimo!” e con queste parola si può subito capire lo spirito giovane e unico di Elisa e Fabio!

Perchè dovresti andare alla Baita delle Meschie? “Perchè la Bisalta è la Bisalta!” mi ha risposto Fabio mentre Elisa mi ha detto ridendo: “Perchè ci siamo noi!”

Sono aperti nel weekend dal venerdì alla domenica in questo periodo invernale, nell’estate troverete la porta aperta tutti i giorni. Andate a conoscerli; fa bene all’umore perché sono un vero e proprio esempio di giovane entusiasmo e cuore sincero!