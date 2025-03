In Valle Pesio un 2024 da record con 18.500 turisti, di cui oltre 4000 stranieri

Venerdì 21 marzo, presso il palazzo della Regione Piemonte è stato presentato il report delle presenze turistiche nell’anno 2024 in Piemonte, dati raccolti dall’Osservatorio Turistico della Regione.

Nel report sono riportate anche le presenze nei Comuni: per la Valle Pesio esse si attestano a 18.576. Di queste 4.176 sono state le presenze di turisti esteri che hanno soggiornato in Valle Pesio, mentre le presenze di italiani sono state 14.400. Il tempo medio di permanenza è di 2,53 giorni (secondo i dati statistici). A questi dati vanno, comunque, aggiunte le presenze nelle seconde case, che non sono conteggiate. I dati a livello regionale hanno evidenziato un nuovo record turistico per il Piemonte, con oltre 6,28 milioni di arrivi e 16,89 milioni di presenze e un incremento del +3,6% e +4,1% rispetto al 2023.

La Valle Pesio si attesta al 26° posto (su 111) tra i comuni presenti, l’analisi è limitata ai comuni che presentano un numero di strutture tali da garantire il segreto statistico. Questi dati sono di buon auspicio per l’inizio della stagione 2025 nonché da stimolo a

mantenere ed aumentare le presenze sul territorio chiusano. I progetti sono numerosi e variegati: per citarne alcuni, dal miglioramento dei servizi alla definizione di un ricco calendario eventi a cura delle tante associazioni che animano il

territorio.