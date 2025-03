Volley A2/F – La vittoria più triste del Puma! La BAM Mondovì vince 3-0 a Concorezzo ma è matematicamente retrocessa in B1

La Bam Mondovì travolge in trasferta il Concorezzo per 3-0, ma è un'amara vittoria. Per il Puma, infatti, è il giorno più triste, quello della retrocessione matematica in B1. Dopo 9 stagioni trascorse in A2, compreso il primo anno chiuso anch’esso malamente, il Puma lascia la seconda serie nazionale. Un destino tutto sommato già segnato da diverse settimane, ma non per questo facilmente metabolizzato dalla piazza e dai tifosi. Ora anche la matematica ufficializza questo amaro verdetto, viste le concomitanti vittorie di Imola e Lecco.

Il destino ha voluto che la certezza della retrocessione arrivasse proprio nel giorno del match contro il Concorezzo allenato da Davide Delmati, il tecnico che ha vissuto con il Mondovì alcuni dei momenti più entusiasmanti della propria storia, come le tre finali di Coppa Italia. La vittoria in casa del Concorezzo non attenua la delusione per l’epilogo di una stagione “sventurata” e che non è possibile riassumere in poche parole.

Tornando alla partita odierna, le pumine hanno disputato un ottimo match, approfittando anche delle tante assenze nelle padrone di casa, orfane di giocatrici del calibro di Kavalenka, Allasia, Piazza e Tsitsigianni. Rossoblù attente in difesa e ficcanti in attacco. La protagonista assoluta del match, però, ha un nome ed è quello di Teresa Bosso, autrice di 25 punti e 6 ace.

PRIMO SET: Mondovì conquista subito un break in apertura, 0-2. Pronta reazione delle padrone di casa, che ribaltano il punteggio, 3-2. Squadre in parità sul 6-6. Torna avanti il Puma, 8-10. Con Bianchi al servizio il Concorezzo mette a segno tre punti di fila. Sul 12-11 coach Basso chiama il primo time-out. Si continua a lottare punto a punto, 13-13. Ace di Bosso e sul 14-16 coach Delmati ferma il gioco e chiama il time-out. Si rientra in campo e Teresa Bosso continua a martellare la difesa lombarda, 14-18. Muro di Langegger e vantaggio del Puma che sale a +5. Nuovo time-out per la panchina di Concorezzo sul punteggio di 15-20. Due punti rosicchiati dalle padrone di casa. Marengo a segno e sul 18-24 arrivano sei set-ball per Mondovì. Al secondo tentativo arriva la stoccata vincente di Livia Tresoldi, che chiude il parziale sul 19-25.

SECONDO SET: Bosso ancora protagonista e Mondovì si porta subito sullo 0-3. Pumine con sei lunghezze di vantaggio sul 5-11. Inevitabile la richiesta di time-out da parte di coach Davide Delmati. Ace di Camilla Bianchi e Concorezzo che accorcia, 9-12. Le rossoblù continuano a controllare le avversarie e sul 14-19 coach Delmati si gioca il secondo time-out a disposizione. Le lombarde provano a restare aggrappate al set, 18-22. Nuovo break per il Puma, che si avvicina prepotentemente alla conquista del set sul 18-24. Come nel precedente parziale, la Bam al secondo tentativo trova il punto vincente grazie al mani-out di Alessia Marengo per il definitivo 19-25.

TERZO SET: la Bam tiene il ritmo alto e si porta sul 2-4. Reazione veemente del Concorezzo, che piazza tre punti di fila e va a condurre 5-4. Le padrone di casa non mollano e per la prima volta nel match si portano a +3, sul punteggio di 11-8. Time-out chiesto da coach Basso. Il Puma torna a ruggire e ritrova la parità sul 13-13. Time-out chiesto da Delmati sul 13-14. Triplo ace per Teresa Bosso e rossoblù che prendono il largo. Sul 15-24 arrivano nove match-point per il Puma. Al terzo tentativo ci pensa Arianna Lancini a chiudere i conti sul 17-25.