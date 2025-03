Clizia Incorvaia a Verissimo: "Per 30 anni hanno ignorato Eleonora Giorgi"

(Adnkronos) - "Il cinema ha snobbato tanto Eleonora Giorgi dopo la sua separazione da Rizzoli. La gente tollera un uomo forte e indipendente, non una donna forte e indipendente". Clizia Incorvaia dopo la morte di Eleonora Giorgi - madre di suo marito Paolo Ciavarro - ha stigmatizzato il comportamento di chi per anni ha dimenticato l'attrice, scomparsa recentemente all'età di 71 anni per un tumore al pancreas.

"Tanti l'hanno osannata dopo la morte. Negli ultimi 30 anni queste persone non ci sono mai state. Hanno ostentato l'affetto per i like, l'ho trovato di cattivo gusto", dice Incorvaia. Anche lei è stata criticata per il ritorno ad una vita 'normale' subito dopo il lutto.

"C'è un pregiudizio per cui, in caso di lutto, si debba essere sopraffatti dal dolore e si debba ostentare il dolore. Io mi sono rimessa subito al lavoro per non perdere di vista la mia indipendenza come donna, per dare un buon insegnamento ai miei bambini, per non portare una mamma depressa a casa, per non perdere di vista la mia relazione. Mia suocera mi ha insegnato questo, mi vorrebbe forte e indipendente", dice Incorvaia.

"Non so se sono riuscita a dirle tutto, non lo so, forse no... Non voglio rimpianti, ma io credo nell'eternità dell'anima e credo che ci ricongiungeremo tutti. L'eternità mi salva da qualsiasi pensiero negativo per non averle detto tante cose, per non averla apprezzata abbastanza: ti vengono tanti pensieri in testa, un dolore ti mette a dura prova e vacilli", aggiunge. "E' un momento molto complicato ma sto cercando di rimettermi in carreggiata. I bambini erano legatissimi a Eleonora, andavamo a trovarla ogni pomeriggio: era una forza della natura. Ha mantenuto uno spirito positivo in ogni momento, la vita per lei è stata sempre un gioco bellissimo. Non ha mai portato la malattia in casa, è sempre rimasta ottimista".