Sarà nell'ex scuola elementare di frazione Cerialdo il "Centro uomini autori di violenza" nelle relazioni e in famiglia

Il Comune di Cuneo ha approvato la concessione in uso gratuito di un locale situato nell’ex scuola elementare di frazione Cerialdo, alla Cooperativa Sociale Fiordaliso. Lo spazio ospiterà le attività del Centro Uomini Autori di Violenza (C.U.A.V.), un progetto che fa parte della rete Antiviolenza e che segue le Linee Guida Nazionali stabilite dall’Intesa Stato-Regioni.

La concessione avrà una durata di cinque anni.

Martedì mattina, in Questura a Cuneo, sarà firmato il protocollo di intesa tra la Polizia di Stato, il Comune di Cuneo e la cooperativa Fiordaliso, che da anni si occupa anche della gestione delle Case rifugio della provincia, dove viene data accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza, con o senza figli.

Il Centro Uomini Autori di Violenza è un servizio specializzato che si occupa di accompagnare uomini responsabili di comportamenti violenti o abusivi nelle relazioni affettive e familiari in percorsi di presa di coscienza e cambiamento. L’iniziativa si inserisce in un quadro normativo nazionale che punta a prevenire la recidiva e a promuovere un cambiamento culturale rispetto alle dinamiche di genere. L’obiettivo principale di questi centri è prevenire ed interrompere la violenza domestica e di genere, incoraggiando l’adozione di comportamenti non violenti e prevenendo la recidiva.

La cooperativa Fiordaliso, a Cuneo, si occupa anche del Polo.Meet di via Leutrum, un centro di servizi dedicato in particolare all’accoglienza e al supporto delle persone di origine straniera. L’assegnazione del nuovo spazio permetterà alla cooperativa di ampliare il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere, operando in collaborazione con la Cooperativa Momo, già presente nell’immobile.

Un bene pubblico a servizio della comunità

L’ex scuola elementare di Cerialdo, chiusa da tempo, è oggi utilizzata per ospitare diverse realtà associative del territorio. Tra queste figurano le Misericordie, il Liceo “G. Peano – S. Pellico”, l’Associazione Bersaglieri, la L.I.D.A., l’A.N.A. – Sezione di Confreria e Cerialdo e altre organizzazioni che operano in ambito sociale e culturale.

Con questa decisione, il Comune di Cuneo conferma il proprio impegno nel sostenere iniziative sociali di rilievo, offrendo spazi adeguati per servizi che affrontano questioni complesse come la violenza di genere.