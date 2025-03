Crollo palazzina a Roma, turista ferito scriveva su Fb: "Bella settimana se non sarò ucciso"

(Adnkronos) - "Questa dovrebbe essere una bella settimana....se non vengo ucciso in qualche modo empio". Grant Paterson, il turista scozzese 54enne rimasto ferito stamattina nel crollo di una palazzina a Monteverde, lo ha scritto, tra emoticon divertite, in un post su Facebook il 17 marzo scorso.

"Arrivato a Roma, treni, aerei, bus e a piedi - raccontava - La sistemazione è bellissima, le loro foto come le mie non rendono giustizia". E dopo quel post e quelle foto, ancora fino a ieri le immagini del suo soggiorno romano, tra il Colosseo e i Fori imperiali fino al profilo aggiornato su Facebook con alle spalle la Fontana di Trevi.