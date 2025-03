Cuneo Scherma Academy protagonista al Campionato Regionale Under 14 di Cavour

Grande successo per la Cuneo Scherma Academy al Campionato Regionale Under 14, svoltosi a Cavour in provincia di Torino. La società ha partecipato con un folto gruppo di fiorettisti, ottenendo eccellenti risultati e confermandosi tra le realtà schermistiche più competitive della regione.

Nella categoria Maschietti, trionfo assoluto per Tommaso Fontana, che conquista il titolo di Campione Regionale per la stagione. Il giovane schermidore ha disputato una gara impeccabile sin dai gironi, vincendo tutti gli assalti e concludendo in bellezza con la vittoria in finale contro un atleta di Torino. Sul podio anche il compagno di sala Enrico Versiero, che ottiene un prestigioso terzo posto, fermato proprio da Fontana in semifinale.

Ottimi risultati anche nella categoria Ragazzi, dove Simone Di Gioia si classifica al terzo posto, dimostrando un’ottima preparazione. Nella categoria Allievi, Osea Martini si distingue con un eccellente quinto posto, sfiorando l’accesso alla semifinale. Buone anche le prestazioni di Matteo Maino e Marco Bessone, che hanno ben figurato nella stessa categoria.





A chiudere la giornata di gare, le giovani fiorettiste della categoria Bambine hanno ottenuto piazzamenti di rilievo: Greta Giordana quinta, Martina Frongia sesta e Maria Chiara (piazzamento non specificato). Tutti gli atleti hanno mostrato grande determinazione e spirito competitivo, ricevendo i complimenti dai maestri della società.





Soddisfazione in casa Cuneo Scherma Academy, che ora si prepara ai prossimi importanti appuntamenti: la prova nazionale a Rovigo e, a maggio, il Campionato Italiano a Riccione, dove gli schermidori cuneesi cercheranno di confermare il loro talento a livello nazionale.