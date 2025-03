“Dalla violenza fisica a quella digitale”, il convegno dell'associazione Panta Rei a Vicoforte sulle forme di sicurezza per i cittadini [VIDEO E FOTO]

Si è svolto ieri, presso la Casa Regina Montis Regalis di Vicoforte, il convegno organizzato dall’associazione culturale “Panta” Rei, dal titolo “Dalla violenza fisica a quella digitale – Nuove frontiere per la sicurezza dei cittadini”.

Sala gremita di pubblico per un evento che ha coinvolto i comuni di Pamparato, Roburent, San Michele Mondovì, Torre Mondovì e Vicoforte, tutti rappresentati dai primi cittadini, nell’ordine Franco Borgna, Emiliano Negro, Daniele Aimone, Andrea Giaccone e Gian Piero Gasco.



Guarda qui le intervise e gli interventi degli esperti:





Presenti anche la consigliera regionale Federica Barbero, il sindaco di Valdieri Guido Giordana, il sindaco di Roccaforte Mondovì Paolo Bongioanni, consiglieri e rappresentanti dei comuni di Busca, Mondovì, Montaldo Mondovì, S. Antonino di Susa e altri rappresentanti di istituzioni comunali, nonché numerosi rappresentanti del gruppo ANAP provinciale (Associazione Nazionale Artigiani Pensionati), Alessandro Di Girolamo e Corrado Peira del Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia), Giampiero Caramello per Forza Italia, Chiara Chirio per Italexit, Laura Mana per Eunomis, Mirella Salvatico per Roà de Riccio.





Accolti dalla significativa efficienza della signora Rosalia Grillante e moderati dall’avvocata Carla Sapino, presidente di Panta Rei, i relatori hanno affrontato temi di grande attualità e molto sentiti dall’opinione pubblica in un modo nuovo, innovativo e coinvolgente, dialogando e rispondendo con competenza alle sollecitazioni e alle curiosità del pubblico.





Il ragioniere e commercialista buschese Danilo Rotolone, anche tesoriere dell’associazione, ha introdotto le problematiche riguardanti i disturbi della quiete pubblica e gli obblighi degli esercenti, con numerose citazioni legislative e di casi concreti, suggerendo come la collaborazione fra cittadini e Forze dell’Ordine sia la miglior soluzione alle situazioni difficili.

Tema ribadito e approfondito dal sovrintendente della Polizia di Stato presso la questura di Cuneo Luca Ceccarelli, che ha dettagliato come operano e interagiscono sul campo, Polizia, Carabinieri e Polizia Locale:

“Si tratta di un lavoro in sinergia e di ascolto del cittadino. In molti casi basta il confronto per risolvere un problema, anche se permane un po’ di diffidenza da parte delle persone e una situazione di organico che ci mette talvolta in difficoltà negli interventi”.





Molto seguito l’intervento dell’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato della sezione per la Sicurezza Cibernetica (ex polizia postale) Michele D’Alfonso, che ha introdotto l’argomento delle truffe sul web:

“Lo scorso anno abbiamo ricevuto 198 denunce e moltissime hanno coinvolto anziani, indotti a compiere operazioni bancarie da abilissimi truffatori. Ma anche imprenditori e persone ben informate sono state ingannate da false mail o da chiamate eseguite con numeri apparentemente veri e verificabili, e costrette poi a pagare riscatti onerosi per riavere i propri dati. Bisogna fare molta attenzione, compiere spesso salvataggi sicuri e verificare sempre prima di fare operazioni monetarie perché spesso non riusciamo a bloccare in tempo queste transizioni”.





Nel dibattito sono intervenuti anche la consigliera Federica Barbero “Il cyberbullismo è una nuova forma di violenza a cui non siamo ancora abituati” e il segretario provinciale Siulp Alessandro Di Geronimo “Ci sono molti comuni che non hanno la Polizia Locale per cui ci vuole davvero una sinergia fra le istituzioni dedicate per garantire la sicurezza ai cittadini”.

Il convegno si è concluso con un momento conviviale nella bellissima location della Sala Beata Paola di Casa Regina Montis Regalis.