Motoraduno Fossano, Bergesio (Lega): “Edizione eccezionale, grazie all’impegno del Motoclub Fossano”

“Una grande edizione, che conferma Fossano capitale delle due ruote, grazie all’impegno e all’ottimo lavoro di squadra degli organizzatori, il Motoclub Fossano in collaborazione con Comune di Fossano e Federazione Motociclistica Italiana. E quest’anno abbiamo scongiurato anche il maltempo. Una formula vincente, con due giorni di iniziative dedicate al mondo del motociclismo, che anche quest’anno è riuscita a portare in città migliaia di motociclisti ed appassionati. Inoltre questa edizione dell’evento, la 42ª, celebrava un anniversario importante: i 95 anni di attività del Motoclub Fossano, una realtà centrale della nostra città. Ringrazio il Motoclub Fossano, nella persona del presidente Gianni Mina e del segretario Renato Masante e di tutti i soci, per avermi conferito la nomina di socio onorario ed avermi consegnato il giubbino del Motoclub Fossano che con piacere ho indossato sabato all'inaugurazione”.

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio che ha partecipato all’inaugurazione del 42º Motoraduno di Fossano.