Papa Francesco, cardinale Bassetti: "Felici della sua ripresa, seguirà consigli dei medici"

(Adnkronos) - Oggi, domenica 23 marzo, Papa Francesco verrà dimesso dall'ospedale Gemelli e tornerà a casa. Il cardinale Gualtiero Bassetti, ex presidente della Conferenza episcopale italiana, con l’Adnkronos esprime la “grande gioia” per il fatto che tra poche ore il Pontefice potrà finalmente ritornare nella residenza di Santa Marta.

"E’ nelle mani di ottimi medici - dice il porporato che ha vissuto una esperienza analoga a quella di Bergoglio contraendo una polmonite bilaterale durante il Covid - che avranno dato gli opportuni consigli per la sua salute. Io esprimo la mia grande gioia anche per la grazia che il Signore ha fatto a lui perché ha passato momenti di una gravità preoccupante quindi la grazia e la gratitudine al Gemelli per come si sono prodigati. Ora lo abbiamo a casa sua da oggi”.

I medici gli hanno consigliato due mesi di riposo in convalescenza: "Se da principio non potrà parlare e dovrà fare una convalescenza molto rigida - mi pare che in questo senso si siano orientati tutti - però - osserva il cardinale Bassetti - è a casa sua, nel centro della cristianità e riavere di nuovo il pontefice accanto a noi è una grande gioia”.

Nei giorni scorsi il cardinale argentino Victor Manuel Fernandez parlava del grande attivismo del Papa. Ascolterà i consigli dei medici? "Io direi che, anche dopo l’esperienza fatta, sarà il primo a rendersi conto che bisogna obbedire ai medici se vuole ritornare pienamente efficiente a guidare la Chiesa. Quindi, lo farà senz’altro. Anche all’ospedale si dice delle persone a cui si vuole bene si ‘è comportato molto bene’. Gli vogliamo tanto bene. Siamo felici della ripresa anche se lenta. Si comporterà bene anche a casa. Pietro è ancora in mezzo a noi”.