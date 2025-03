Saluzzo, i prossimi appuntamenti al Cinema Teatro Magda Olivero

I prossimi appuntamenti al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo:



Venerdì 28 marzo Red Fryk hey in Without e Sinapsi italian dance company in Illusion of bliss

Il Green Days Festival organizzato da Ratatoj APS al Cinema Teatro Magda Olivero ha come focus non solo la sostenibilità ambientale, ma anche e soprattutto quella sociale. Per questa ragione, si inserisce all’interno del festival anche un evento unico, che coinvolge due personalità artistiche in due spettacoli unici. Venerdì 28 marzo alle 21:30, in occasione dell’ultimo weekend dedicato al Green Days Festival, andranno in scena al Cinema Teatro Magda Olivero due titoli, in una serata di danza street, contemporanea e sperimentazione con le coreografie di Red Fry Hey sui temi della sostenibilità sociale.

La serata si aprirà con “Without”, un assolo in cui la distanza fisica tra l'interprete e il pubblico si interrompe nel momento in cui la ricerca dell'artista si interseca con il viaggio di chi assiste.

Seguirà “Illusion of Bliss” con le sei danzatrici, principalmente dedite alla street dance, della Sinapsi Italian Dance Company. Con basi di danza contemporanea e proiettate verso la sperimentazione, le danzatrici interpreteranno la storia di sei persone intrappolate in un circo, nel quale devono indossare sei "maschere" diverse. Maschere che le portano a nascondere la vera depressione, una neurodivergenza, le proprie insicurezze, la sensibilità, la paura di una società sessista e di essere vittima di bullismo.

Perché in Green Days Festival? Quale miglior linguaggio della danza per esprimere le indicibili sfide e inimmaginabili difficoltà che deve superare la sostenibilità sociale per diventare sempre più diffusa? La promozione del benessere, della giustizia e della coesione sociale, valori che possono garantire un futuro migliore per tutti, è una componente fondante di uno sviluppo consapevole dell’individuo e della comunità.

Red Fryk Hey, ballerina, insegnante e coreografa, spazia dall'Hip-Hop e il freestyle alla danza contemporanea: ama sperimentare e fare ricerca. Attiva nella scena italiana dal 2009, lavora come ballerina per numerosi brand, tra cui Nike e Aw Lab, nel 2019 è stata selezionata tra i migliori 16 ballerini in tutta Italia per la finale del “Redbull dance your style”.

Fanno parte di Sinapsi Italian Dance Company: Red Fryk Hey, Simonetta Marinuzzi, Tanya Le Fort, Adriana Calabretta, Gessica Seymandi, Alice Berardo.

Domenica 30 marzo “Emma e il giaguaro nero”

Per il weekend conclusivo del Green Days Festival organizzato da Ratatoj APS al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, domenica 30 marzo alle 16 verrà proiettato “Emma e il giaguaro nero” (2024) di Gilles de Maistre. Il costo del biglietto è di euro 3,5.

Emma è un'adolescente cresciuta in Amazzonia con i genitori appassionati ambientalisti. Cresciuta a contatto con la natura, la bambina ha stretto un legame molto forte con un cucciolo di giaguaro a cui dà il nome Hope. Quando ha sei anni, è costretta a lasciare il luogo idilliaco dove vive per trasferirsi nella caotica New York con suo padre Saul.

Otto anni dopo, Emma è ormai un’adolescente ma non ha mai dimenticato il suo amato Hope. Un giorno scopre che il giaguaro, ormai diventato adulto, è in serio pericolo e decide di tornare in Amazzonia.

In “Emma e il Giaguaro Nero” la protagonista non esita un minuto e decide di partire per tornare nella giungla amazzonica e salvare il suo migliore amico. Per il regista Gilles de Maistre, definito “maestro dell’intrattenimento ecologico”, «se fai vedere la foresta pluviale amazzonica e questa bambina che salverà il suo giaguaro, lo spettatore comprende quanto queste cose siano da preservare. Parlare con le famiglie, quindi, partendo dai figli. Mostrare la bellezza per aprire le porte alla comprensione dei problemi del mondo. Quello che mi piace è convincere un bambino, vedere che i suoi occhi brillano dopo la proiezione di un film e che pianta piccoli semi».

La proiezione si inserisce nella programmazione del Green Days Festival. Ratatoj e il Green Days Festival, attraverso il progetto Robin Wood, hanno adottato una parte del bosco di Ostana in alta Valle Po per proteggerne la biodiversità. Durante gli eventi si potrà contribuire con una "Forest Gift" per ampliare l'impatto del progetto e far crescere la foresta di comunità.

info: www.greendaysfestival.it



Lunedì 30 marzo "Intrecci etici"



“Intrecci etici” (2021) di Lorenzo Malavolta e Lucia Mauri verrà proiettato lunedì 31 marzo alle ore 21 al Cinema Teatro Olivero di Saluzzo, all’interno della stagione “Lunedì Cinema”, firmata Ratatoj APS. La pellicola, finalista al CineOff - Festival del cinema indipendente 2021, chiuderà il Green Days Festival. Il costo del biglietto è di euro 7, gratuito per i soci ARCI. Prima della proiezione sarà possibile sottoscrivere la tessera ARCI 2024/2025 (10 euro) e il contributo associativo per la rassegna “Lunedì Cinema” (5 euro) che darà diritto all’ingresso gratuito per tutta la stagione.

La moda è una delle industrie più inquinanti al mondo ed è un problema collettivo. A questo settore si attribuisce il 20% dello spreco globale di acqua, il 10% delle emissioni di anidride carbonica; non solo, l’85% dei vestiti prodotti finisce in discarica mentre solo l’1% viene davvero riciclato. Per non parlare dei prezzi bassi del fast fashion, dietro i quali si nascondono salari non equi e la mancanza di regolamentazioni a tutela dei lavoratori. Attraverso numerose testimonianze, il documentario racconta come in Italia sia in atto una rivoluzione per rendere il settore moda più sostenibile e più etico, a partire da un cambio delle strategie produttive. Una trasformazione totale di paradigma che coinvolge, in primis ognuno di noi, in quanto consumatori, nelle nostre scelte quotidiane. – Festival Cinemambiente

Ratatoj dichiara: “Con questo film, Ratatoj APS conclude la terza edizione del Green Days Festival. Abbiamo scelto “Intrecci Etici” perché riteniamo fondamentale affrontare il tema della moda sostenibile e del fast fashion. Il film svela l’impatto ambientale delle nostre scelte quotidiane, come il semplice gesto di vestirsi, e ci mostra quanto sia urgente un cambiamento. Crediamo che offrire al pubblico una riflessione su questi temi possa stimolare scelte più consapevoli e sostenibili nell’acquisto e nell’uso dei capi di abbigliamento”.



Ratatoj e il Green Days Festival, attraverso il progetto Robin Wood, hanno adottato una parte del bosco di Ostana in alta Valle Po per proteggerne la biodiversità. Durante gli eventi si potrà contribuire con una "Forest Gift" per ampliare l'impatto del progetto e far crescere la foresta di comunità.

info: www.greendaysfestival.it



La stagione primaverile della rassegna “Lunedì Cinema” proseguirà nei prossimi mesi con i seguenti appuntamenti:

Lunedì 7 aprile: “Non dirmi che hai paura” (2024) di Yasemin Samdereli (in collaborazione con SAI Cuneo e Makala).

Lunedì 14 aprile: “Noi e loro” (2024) di Delphine Coulin e Muriel Coulin.

Lunedì 28 aprile: “Una spiegazione per tutto” (2023) di Gábor Reisz (in collaborazione con UCCA).

Lunedì 5 maggio: “Dreams (Drømmer)” (2025) di Dag Johan Haugerud (lingua originale, sottotitolato in italiano).

Lunedì 12 maggio: Finale di stagione - Omaggio a David Lynch: verrà proiettato un film del regista in versione restaurata.