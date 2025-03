Volley A2M Playoff, Cuneo-Aversa 3-0. Pinali: "Tra di noi si è creata una chimica incredibile" [VIDEO]

Quanto lavoro ha fatto Giulio Pinali in questi cinque mesi. Ha dovuto lottare anche contro se stesso, contro quel fisico che non ne voleva sapere di tornare a posto. E una volta rimessosi, e neppure in modo completo dal grave infortunio che lo attanagliava da oltre un anno, ecco la sfortuna colpirlo di nuovo sotto forma di altri problemi fisici. Ha stretto i denti Giulio, anche quando sembrava essere sul punto di perdere il posto a stagione in corso.

Ed eccolo qui, in gara-1 dei Qureti play-off con Aversa con i suoi 24 punti personali. Migliore tra i suoi e top scorer dell'incontro.

"Sicuramente siamo stati tutti tanto bravi - si schernisce a fine partita -. Il merito è del lavoro che stiamo facendo in settimana. Abbiamo trovato un ritmo e una chimica che portiamo tutti i giorni in palestra ed ora anche in partita. Abbiamo tanto lavorato per questi playoff, gli acciacchi ci sono ancora ma li nascondiamo bene . Un nostro grosso punto di forza"

Come si fa ad andare di nuovo a vincere ad Aversa? Pinali batte lo stesso tasto: "Riportare in partita le cose fatte in allenamento. Poi tenere un buon livello di battuta come abbiamo fatto finora".

LA VIDEO INTERVISTA A GIULIO PINALI QUI SOTTO: