Castagneti, Bellone (CIA): "Il bando di Borgo San Dalmazzo è un esempio da seguire"

«Il bando del Comune di Borgo San Dalmazzo per la manutenzione dei castagneti da frutto è un esempio che andrebbe seguito anche ai piani alti della politica, dove i finanziamenti possono andare ben al di là delle limitate disponibilità delle Amministrazioni comunali. L’intervento di Borgo San Dalmazzo è una goccia nell’Oceano, ma ha un valore enorme, perché richiama l’attenzione sulla custodia di un patrimonio castanicolo dal valore inestimabile, tanto per le castagne, quanto per l’ambiente. Un gesto di buona volontà che viene incontro a quei castanicoltori che non pensano solo al presente, ma investono sul futuro di alberi che hanno sfamato generazioni di nostri avi e che ancora oggi svolgono un ruolo centrale nella natura del territorio. La potatura e pulizia dei castagni è un atto di responsabilità che va apprezzato e sostenuto, nell’interesse di tutti».

Cosi il vicepresidente vicario provinciale di Cia Cuneo, Marco Bellone, si complimenta con l’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo che la settimana scorsa ha stanziato cinquemila euro per interventi di piccola scala come la potatura e la pulizia dell'area intorno agli alberi di castagno, con un contributo di 100 euro a pianta, fino a un massimo di 500 euro per ogni beneficiario.

Il bando scadrà il 18 aprile, una Commissione valuterà le domande in base ai criteri stabiliti dal Comune.

«Fa davvero piacere – osserva Bellone - leggere nelle motivazioni del bando quanto la nostra Organizzazione sostiene da sempre, e cioè che “il castagneto, oltre a garantire una resa fruttifera, contribuisce alla panoramicità dei luoghi, alla rilevanza floristica e alla vocazionalità faunistica. La conservazione dei castagneti è essenziale per prevenire fenomeni di abbandono e degrado, promuovendo un ambiente resiliente e sostenendo le produzioni locali”. Avanti così, la strada è quella giusta, auguriamoci che la seguano tutti».