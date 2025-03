Val Tanaro Rugby: primato blindato con la vittoria sull’Abbiategrasso

Una partita spettacolare davanti ad un pubblico delle grandi occasioni ha visto i "CINGHIALI" vincere sul campo avversario, realizzando 4 mete grazie a Bonino, Campero e una doppietta dell’inarrestabile Suria, autore anche di tre trasformazioni.

La squadra ha mostrato una coesione e una determinazione esemplari, con Suria, schierato come estremo, e Ricci, apertura, che si sono distinti come migliori in campo, guidando la squadra verso una vittoria che vale oro. Questo successo non solo sancisce il primo obiettivo stagionale, ma garantisce ai cinghiali l’accesso come primi classificati alla seconda fase del Campionato Nazionale UISP, dove lotteranno per il titolo nazionale.

Suria, dopo una prestazione da manuale, commenta con entusiasmo: "È una vittoria che ci siamo meritati. Abbiamo lavorato duro in allenamento e questo risultato dimostra la forza e l’unità della nostra squadra. Vincere il girone era il primo passo, ma ora guardiamo avanti con la stessa grinta. Nella seconda fase ci aspettano sfide ancora più dure, ma sono fiducioso che possiamo continuare a crescere e dimostrare il nostro valore."

Anche Ricci, regista del gioco e protagonista della vittoria, sottolinea la soddisfazione per il traguardo raggiunto: "È una sensazione incredibile. Vedere come abbiamo giocato insieme, sostenendoci l’un l’altro, è ciò che rende speciale questa squadra. Ora non dobbiamo fermarci; la seconda fase sarà una grande occasione per mettere alla prova le nostre capacità contro avversari forti, ma sono sicuro che daremo il massimo."

La formazione dei cinghiali nella partita storica:

15 Suria

14 Santoro

13 Bonino

12 Bianco

11 Campero

10 Ricci

9 Schellino

8 Filippi

7 Spertino F.

6 Stringa

5 Porasso

4 Giraudi (cap.)

3 Gallo

2 Giribone

1 Piovan

A disposizione:

16 Ercole

17 Giraudo

Con il morale alle stelle, il Val Tanaro Rugby si prepara per la seconda fase del campionato, consapevole delle difficoltà ma pronto a dare tutto per conquistare il titolo nazionale. Questa squadra ha dimostrato che il lavoro duro e lo spirito di gruppo possono portare a risultati straordinari. I cinghiali sono pronti a continuare la loro corsa.