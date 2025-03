A Marene va in scena la commedia “Non tutti i ladri vengono per nuocere”

Presso l’Auditorium “San Giuseppe” di Marene, in via Cravetta n. 2, torna in scena per la stagione teatrale 2024/2025 la “Compagnia degli Stornati” che presenta la commedia brillante “Non tutti i ladri vengono per nuocere” scritta da Dario Fo e Franca Rame nel 1958.

Lo spettacolo comincia con l’ingresso di un ladro in una casa signorile e da quel momento in poi si scatena una divertente ridda di equivoci e paradossi fino all’inevitabile colpo di scena finale.

L’ingresso è libero, previa prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-non-tutti-i-ladri-vengono-per-nuocere-1261569942659

oppure consultando il sito: https://parrocchiamarene.it/auditorium/

Per info ed eventuale cancellazione della prenotazione scrivere a: auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com