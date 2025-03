Bra, divieto di sosta in piazza Spreitenbach per l’arrivo del luna park

Tornano le festività pasquali e come da tradizione piazza Spreitenbach si prepara ad accogliere le giostre del luna park. Per consentire le operazioni di misurazione e allestimento, su tutta la piazza sarà in vigore il divieto di sosta nel pomeriggio di giovedì 27 marzo 2025 dalle 14 fino alla conclusione dei tracciamenti (entro la giornata). Quindi il divieto sarà operativo dalle 12 di mercoledì 2 aprile alle 24 di martedì 22 aprile.

A partire dall’orario di inizio del divieto, le auto in sosta irregolare verranno rimosse.