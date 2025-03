Cuneo, ultimo miglio per il progetto "Moeves Bike Lungo Termine": introdotto il noleggio sicuro di e-bike

Questa mattina, lunedì 24 marzo, presso il Movicentro di Cuneo, Bus Company, il Consorzio Granda Bus e il Comune di Cuneo hanno sancito con una stretta di mano la nascita del progetto “Moeves Bike Lungo Termine”. Con un supplemento di cinque euro al mese al costo del proprio abbonamento, gli abbonati al Tpl potranno noleggiare una e-bike presso il Movicentro, utilizzarla liberamente per l’intera durata della sottoscrizione e avere accesso gratuito alla Velostazione, luogo sicuro e comodo dove depositare e prelevare la bicicletta. La nuova proposta integra i diversi mezzi di trasporto, colmando il cosiddetto “ultimo miglio”, quel tratto finale o iniziale che separa l’abitazione o luogo di lavoro dalla fermata del bus o del treno. Il servizio è reso economicamente accessibile grazie al supporto del “bando sharing mobility”, promosso dall’Agenzia della Mobilità Piemontese e dalla Regione Piemonte, che consente agli utenti di accedere al noleggio a costi minimi.

Per maggiori informazioni e per aderire all’iniziativa visitare il sito moeves.it.

“Con questa iniziativa Cuneo si conferma un laboratorio di innovazione per la mobilità urbana – spiega Mauro Paoletti, amministratore delegato di Moeves -, promuovendo soluzioni che possano essere adottate e replicate in altri contesti. La transizione verso una mobilità più efficiente passa attraverso piccole scelte quotidiane: Moeves Bike Lungo Termine è una di queste”.

“Continua lo sforzo dell’amministrazione cittadina per rendere la mobilità sempre più sostenibile ed accessibile: Moeves Bike Lungo Termine rappresenta un tassello importante nel quadro delle numerose iniziative che stiamo portando avanti – commenta Luca Pellegrino, assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo –. Ribadire il ruolo della Velostazione come opportunità per i cittadini e valorizzare il Movicentro come luogo centrale di interazione tra il trasporto su gomma e su ferro significa promuovere un modello di mobilità integrata di cui la nostra città ha bisogno”.

“Bus Company è sempre più attenta a considerare l’integrazione dei mezzi pubblici con altre forme di mobilità – dichiara Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company –. È fondamentale ascoltare le richieste dell’utenza, ma è anche doveroso per chi, come noi, vive quotidianamente il territorio, stimolare le esigenze, proponendo soluzioni che, partendo dal piccolo, possano generare abitudini virtuose. Solo così il trasporto pubblico potrà vincere la sfida contro l’uso eccessivo dell’auto privata”.