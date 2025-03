L'associazione Mondovivo ha inaugurato la nuova sede nella Casa delle Associazioni

È stata inaugurata ufficialmente lo scorso venerdì 21 marzo, la nuova sede dell'associazione Mondovivo, nata nel 2020 per opporsi al progetto di cementificazione delle campegne monregalesi al confine con il comune di Rocca de' Baldi dove, si ipotizzava all'epoca, potesse essere realizzato un polo logistico.

Il comitato si era poi mobilitato in piazza con una raccolta firme, sottoscritta da oltre 3000 persone. Lo stesso poi era sceso in campo per le elezioni amministrative a sostegno della candidatura del sindaco Luca Robaldo.

La scorsa settimana, finalmente, l'associazione ha trovato una sede alla Casa delle Associazioni, in via della Scuole e ha festeggiato ripercorrendo le tappe che hanno portato alla nascita del sodalizio.

A Fare gli onori di casa il presidente, Paolo Rossi che ha ricordato con affetto Meo Mondino, che tanto si era speso per la causa, deceduto nel 2023 e ha ribadito come l'obiettivo dell'associazione sia quello di opporsi al nuovo consumo di suolo, non opporsi al progesso e alla logistica, favorendo l'utilizzo di aree già cementificate e preservando le zone verdi esistenti.

Alla giornata sono intervenuti poi Furio Truzzi (presidente Consumers Forum), Marco Costamagna (vice presidente Confindustria Cuneo), il sindaco Luca Robaldo, la consigliera Erika Chiecchio (già assessore all'ambiente) e il presidente del consiglio comunale Elio Tomatis. In chiusura è intervenuto John Aimo, pilota di mongolfiere che ha sostenuto l'associazione e da anni si batte contro il consumo di suolo.