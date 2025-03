Sabato 29 marzo "Mistral for Ail" a Treiso: musica e parole per sostenere la ricerca

È un concentrato di emozioni il concerto "Mistral for AIL", in programma sabato 29 marzo alle 21 nel salone parrocchiale di piazza L. Baracco a Treiso. L’evento inaugura il tour 2025 del progetto musicale Mistral, mettendo insieme musica, letture e solidarietà in un’unica serata, con ingresso libero e raccolta offerte a sostegno della sezione cuneese di AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma.

Sul palco si esibirà il gruppo Mistral, formato da Bruno Penna (voce e chitarra), Gianni Signetti (chitarre), Stefano Cornaglia (pianoforte), Max Molino (basso) e Mauro Valfrè (batteria). A loro si unirà la voce narrante del giornalista Fabio Gallina, che accompagnerà il concerto con letture e riflessioni capaci di dare profondità e ritmo allo spettacolo.

"È un viaggio che nasce da un libro, si nutre di immagini e approda nella musica, per raccontare la terra e chi la vive, tra note e parole che diventano testimonianza", spiegano gli organizzatori. La scaletta prevede brani originali già noti al pubblico e nuove composizioni, intrecciate a letture che amplificano il messaggio emotivo e sociale della serata.

L’appuntamento è promosso dal Comune di Treiso, con il sostegno della vicesindaca Elena Marcarino e del sindaco Andrea Pionzo, e rientra nella Settimana di promozione della lettura curata da Associ&Rete di Alba, nell’ambito del progetto "Leggere ovunque – Biblioteca diffusa".