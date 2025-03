Oggi meteo ancora incerto, da domani si assisterà a un graduale miglioramento con un assaggio di primavera

Oggi ancora una giornata grigia ed incerta, da domani miglioramento con graduale aumento delle temperature per quella che potrebbe essere la prima settimana di primavera di quest'anno. Possibile nuovo peggioramento nel fine settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 24 marzo

Cielo molto nuvoloso o coperto, al mattino con piogge irregolari e rovesci anche temporaleschi, più presenti sui settori meridionali, anche al pomeriggio. Graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime che non andranno oltre i 10/12 °C laddove il cielo rimarrà coperto, qualche grado in più sulle coste. Venti assenti o deboli variabili.

Da martedì 25 a venerdì 28 marzo

L'arrivo di una propaggine dell'alta pressione atlantica contribuirà a far tornare la stabilità sulle nostre regioni, con temperature in graduale aumento nel corso della settimana e cielo per lo più soleggiato. Ancora possibili rovesci su appennino ligure domani, poi assenza di fenomeni significativi fino a venerdì.

Temperature come detto in aumento con massime che si porteranno dai 14/16 °C di domani a i 18/20 °C giovedì/venerdì, regalandoci i primi tepori primaverili. Minime anche in aumento e comprese tra 6 e 12 °C. Venti assenti o deboli variabili, soltanto giovedì possibili forti raffiche nordorientali su appennino ligure di levante.

Tendenza fine settimana

Per sabato potrebbe esserci il passaggio di un piccolo minimo di geopotenziali in quota che attiverebbe instabilità sulle nostre regioni di breve durata, per poi migliorare nella giornata di domenica. Da valutare nei prossimi aggiornamenti.

