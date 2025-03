Congresso PD Savigliano: Marta Guerra eletta Segretaria

Sabato 22 marzo si è celebrato il congresso del Circolo di Savigliano del Partito Democratico per il rinnovo degli organi locali e provinciali.

Alla guida della Federazione di Cuneo del Partito Democratico, come già anticipato, vi è la candidatura di Davide Sannazzaro, 46 anni, Sindaco di Cavallermaggiore e Consigliere Provinciale. Si è votato per i delegati all’Assemblea Provinciale che lo proclameranno il prossimo 14 aprile nuovo Segretario Provinciale del PD. Per Savigliano rappresenteranno il Circolo: Claudio Cussa, Laura Albertini, Alessia Tallone e Giampaolo Maggiore.

Il Circolo di Savigliano del PD ha eletto nuova Segretaria Marta Guerra, 21 anni, studentessa universitaria e collaboratrice del gruppo consiliare PD del Consiglio Regionale. Un chiaro segnale di rinnovamento che vuole portare nuova linfa ed entusiasmo all’attività del Circolo, che nella sua vitalità, in una gremita assemblea congressuale, ha consegnato a lei la guida della comunità democratica saviglianese. “Sono onorata di essere stata eletta segretaria e grata per la fiducia ricevuta” ha dichiarato la neo segretaria “Spero che la presenza di un volto giovane e femminile alla guida del circolo possa incoraggiare sempre più persone ad avvicinarsi al nostro partito, che è pronto ad accogliere con entusiasmo nuove energie e nuove idee".

Insieme alla candidatura della Segretaria è collegato il nuovo Direttivo del Circolo: Aimo Elisa, Bedogni Corrado, Bressi Vilma, Cesari Marco, Cravero Laura, Chiesa Guido, Giachino-Amistà Maria Teresa, Donalisio Aldo, Fruttero Beatrice, Leone Giuseppe, Albertini Laura, Saglione Gianfranco, Valente Maria, Barberis Davide, Bianco Vania Antonella, Gosmar Gianbruno.

Nella sua presentazione della candidatura, Marta ha rappresentato le linee programmatiche per i prossimi anni e ha voluto evidenziare il modo con cui vorrà condurre il Circolo: “credo in una leadership distribuita, in cui il lavoro di squadra e la valorizzazione delle competenze di ciascuno siano la chiave per affrontare al meglio le sfide che ci attendono. Per questo, la segreteria con cui lavorerò nei prossimi quattro anni è formata da persone di grande esperienza, che sapranno supportarmi sui temi in cui la mia giovane età rappresenta una sfida".

L’Assemblea di sabato 22 marzo

Su queste basi è stata costruita la Segreteria che la coadiuverà nella conduzione delle attività del Circolo: Alessia Tallone e Gianpiero Piola saranno i vice-segretari: una giovane e l’ex-segretario, per garantire da un lato continuità con l’eccellente lavoro svolto fino a oggi e dall’altro un’apertura verso il futuro e l’innovazione. Insieme a loro, hanno scelto di impegnarsi anche Claudio Cussa, Giorgia Seliak e Ugo Sidoli, oltre al tesoriere Giampaolo Maggiore. Sono certa che, con il contributo è l’esperienza di tutti, potremo portare avanti un lavoro concreto ed efficace".

Ripartono così le attività del Circolo di Savigliano, all’insegna del rinnovamento e della nuova squadra alla sua guida, che darà continuità al Cantiere Sanità e agli incontri con le associazioni e la cittadinanza in corso, al fine di prepararsi alle prossime sfide amministrative. Su questo fronte la nuova segretaria ha le idee chiare: “Nei prossimi anni ci impegneremo con determinazione per costruire un’alternativa all’attuale amministrazione, rafforzando la nostra presenza sul territorio e il dialogo con i cittadini, come abbiamo fatto con convinzione negli ultimi anni“. Insomma, le premesse ci sono tutte per fare un buon lavoro per la città e il benessere di tutti.

Il primo appuntamento pubblico sarà sabato 29 marzo in piazza Santarosa, con il gazebo dedicato all’iniziativa regionale “La salute non aspetta”. Focalizzata sul diritto al percorso di tutela nel caso in cui i tempi di attesa si allungano, l’iniziativa ha l’obiettivo di informare i cittadini sulla delicata situazione della Sanità Piemontese con gli impatti sotto gli occhi di tutti sulle liste di attesa per ottenere una visita o un esame.