Intervento in corso da parte dei Vigili del Fuoco per un incidente stradale avvenuto in via Pinerolo, a Moretta. Poco dopo le 16, un autoarticolato che trasporta pasta è uscito di strada, inclinandosi nella scarpata adiacente: si attende l'arrivo di un autogru per la rimozione del mezzo.

Non ci sono persone ferite.