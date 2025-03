Insite Tours in cattedra al Bonelli di Cuneo per le classi Turismo e Ambiente

Visto che il turismo è una delle risorse essenziali dell’economia italiana e il “saper fare promozione turistica” è una competenza fondamentale per le classi 3^ e 4^ dell’indirizzo AFM, curvatura “ Turismo e Ambiente”, martedì 18 marzo Raffaella Giordano, titolare dell’agenzia di viaggi INSITE TOURS ha tenuto nell’Aula Magna dell’Istituto una lezione teorico-pratica sulle attività che normalmente vengono svolte da un’agenzia di promozione del territorio. L’ Insite Tours è operativa da più di 30 anni e organizza viaggi per qualsiasi target di riferimento.

L’incontro, che rientra nella didattica orientativa, è stato organizzato per consentire agli allievi di conoscere meglio le peculiarità del settore turistico in Italia e per potersi avvicinare a questo settore in modo più consapevole.

La relatrice ha saputo catturare fin da subito l’attenzione degli studenti, spiegando loro le caratteristiche più rilevanti e interessanti del proprio lavoro, in particolare l’aspetto incoming del tour. Infatti, analizzando alcuni dati, la relatrice ha sottolineato quanto sia fondamentale essere consapevoli del valore del patrimonio storico-culturale di cui l’Italia dispone, dell’importanza della sua promozione e, anche, tutela. "Conoscere la propria terra, la sua gente e amarla significa innanzitutto saperla tutelare per offrirla al meglio sotto forma di itinerari, percorsi, tour o trekking e consentire al forestiero di assaporarne le specificità", ha sottolineato Raffaella Giordano più volte.

Le proposte per il turismo in Piemonte sono ricchissime: dalle Langhe alle Terre del Monviso, dai castelli alle dimore e palazzi nobiliari, oltre che musei, città, parchi e molto altro. Non è mancata la parte pratica e la relatrice ha spiegato ai ragazzi la gestione di un’agenzia, le modalità di lavoro, le tendenze che caratterizzano il turismo di oggi, le relazioni che intercorrono tra i luoghi di partenza e quelli di arrivo, ma anche le difficoltà e le maggiori criticità che il turismo oggi presenta.

L’incontro si è concluso con tante domande degli studenti, letteralmente travolti dall’entusiasmo e la passione della relatrice per il proprio lavoro.

Un sincero ringraziamento da parte dell’ITC “F. A. Bonelli” va alla direttrice dell'agenzia “INSITE TOURS" per questo piacevole momento di confronto che ha confermato la sempre più forte sinergia tra la scuola cuneese e il mondo del lavoro.