Bocce, nei play off di A2 del volo Auxilium Saluzzo contro Pozzo Strada

Per la specialità volo, nel campionato di A2, del volo, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, ha osservato il turno di riposo. Si ritornerà a giocare, sabato 29 marzo, con la seconda fase, valida per la zona promozione, con il team saluzzese, che giocherà in casa contro i torinesi del Pozzo Strada.

Dopo lo stage femminile del volo, con la presenza di due atlete del club saluzzese, con Serena Traversa ed Angelica Setti,riprende la serie A femminile. Doppia trasferta, per le giocatrici di Paolo Costa: sabato 29 marzo contro la capolista Noventa, e domenica 30 marzo, al mattino, contro Buttrio.

Nel campionato di società under 15, vittoria contro Pro Valfenera, e sconfitta contro l’Enviese. Dopo 4 giornate, l’Auxilium Saluzzo,è al secondo posto in classifica.

Nella selezione provinciale di categoria C ai campionati italiani, che si è tenuta al bocciodromo saluzzese, qualificate Centallese, con Roberto Barale ed Ugo Grosso, e Racconigese con Pasqualino Iacolino ed Ugo Giordanino. La coppia di casa, con Dario Barra e Livio Cavallo, era eliminata, nel secondo turno.

Per la specialità petanque, dopo la pausa, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, giocherà in casa sabato 29 marzo, il derby contro la Costigl

Nel campionato di promozione femminile, domenica 30 marzo, le giocatrici di Franco Vottero, saranno impegnate contro Biarese e Borgonese. Nella prima giornata del campionato juniores, sconfitta per 6 a 8, contro la Costigliolese.