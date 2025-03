Calcio femminile: Freedom FC Women beffata, il Bologna passa di misura al Paschiero

Una beffa, ma resta l’orgoglio di una prestazione di spessore. La Freedom FC Women, dopo quattro risultati utili di fila, si ferma in casa contro il Bologna venendo freddata a 2’ dal 90’ con una rete arrivata direttamente da calcio d’angolo, al termine di una gara ben giocata e che, ai punti e vedendo le effettive occasioni da rete, poteva finire in maniera diversa. Un pomeriggio amaro, da cui però le ragazze di mister Ardizzone escono con la consapevolezza di un ottimo stato di salute e con tanta compattezza, sulla scia delle prove più che positive di questo 2025.

LA CRONACA – Cuneesi con il 4-3-1-2: Korenciova in porta, difesa con Stankova, Brscic, Fracaros e Giuliano; Dicataldo in regia, affiancata da Bison ed Harvey, con Zanni a suggerire alle spalle del tandem Semanova-Micheli. Emiliane, invece, con il 3-4-1-2: fra i pali Shore, retroguardia formata da Passeri, Golob e Spinelli; in mediana Tucceri Cimini, Tardini, De Biase e Giai; sulla trequarti Battelani, in attacco Nocchi e Gelmetti.

Tanto equilibrio nella prima mezz’ora, in cui comunque la Freedom tiene bene il campo contro una big: si segnalano due conclusioni, di Giai e di Dicataldo, bloccate senza troppi problemi da Korenciova e Shore. Padrone di casa che, oltre a non rischiare nulla, salgono ancora di tono: al 33’ rasoiata di Zanni dal limite, Shore c’è in due tempi; al 36’ occasione clamorosa e ben costruita: grande ripartenza biancoblu avviata da una scivolata di Stankova; Harvey tocca per Micheli che penetra da destra e crossa basso: velo di Harvey e splendida conclusione, a rimorchio, di Bison che centra in pieno il palo interno. Nel finale di frazione altra chance: cross di Harvey, Semanova schiaccia di testa, mandando a lato di poco.

Ad inizio ripresa, spazio a Franco per Harvey, con il match che resta combattuto ed in bilico: al 55’ Giuliano di prova dal limite, Shore c’è. Mister Pachera inserisce l’armeria pesante (Sondegaard prima, Kustrin poi) ed il Bologna si rivede in zona gol dopo una lunga assenza: al 61’ palla scodellata in mezzo, la stessa Sondegaard colpisce di testa a centroarea, Korenciova ci arriva e devia in corner. Dopo una parte centrale di ripresa intensa ma senza sussulti, ecco l’episodio decisivo al minuto 88: angolo da destra di Tucceri che pesca il jolly con una traiettoria che si infila sotto l’incrocio opposto, non lasciando scampo a Korenciova. Il Bologna vince, Freedom che esce con rabbia ma fra gli applausi.

FREEDOM FC WOMEN-BOLOGNA 0-1

Rete: 88’ Tucceri Cimini (B)

FREEDOM FC WOMEN (4-3-1-2): Korenciova, Stankova, Brscic, Fracaros (73’ Cuciniello), Giuliano; Dicataldo, Harvey (45’ Franco), Bison (73’ Borello); Zanni, Semanova, Micheli (79’ Coda). A disp. Nucera, Maffei, Marenco, Imperiale, Aime. All. Ardizzone.

BOLOGNA (3-4-1-2): Shore, Passeri, Golob, Spinelli; Tucceri Cimini, Tardini, De Biase (64’ Silvioni), Giai; Battelani, Nocchi (64’ Kustrin), Gelmetti (54’ Sondegaard). A disp. Sciarrone, Colombo, Masini, Giovagnoli, Rossi, Lauria. All. Pachera.

Arbitro: Francesco D’Andria di Nocera Inferiore (Davide Botto di Genova e Alexandru Frunza di Novi Ligure)

Ammonite: Franco (F), Silvioni e Tucceri Cimini (B).