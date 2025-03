Ciclismo: la saviglianese Nicole Bracco vince a Riccione e indossa la prima maglia rosa del 2025

Domenica 23 marzo è ripartita la stagione del grande ciclismo femminile giovanile su strada.

Prima tappa del Trofeo Rosa 2025 per donne esordienti e donne allieve nonché 2° Gran Premio città di Riccione organizzato dalla Bicifestival Associazione Sportiva Dilettantistica.

È la saviglianese Nicole Bracco, portacolori della formazione campione d'Italia 2024 S.C. Cesano Maderno, a dominare la prima frazione di questo giro d'Italia interregionale. A soli cinque mesi dalla conquista del Trofeo Rosa 2024, Nicole torna ad indossare la maglia di leader di classifica per la categoria DONNE ESORDIENTI 2^ ANNO portando nel cuneese una ventata di rosa nella prima domenica di primavera.

Una gara dura, combattuta lungo un percorso selettivo sulle colline del Mugello e nelle terre limitrofe all'Aquafan-Parco Oltremare di Riccione. Un circuito da ripetersi per 8 tornate che ha saputo regalare forti emozioni grazie all'incessante combattività di atlete di grande levatura.

La formazione brianzola, protagonista sin dalle prime fasi con le proprie atlete classe 2011 (Nicole Bracco, Ingrid Corno, Martina Pianta, Camilla Paravagna, Vittoria Vitillo) e classe 2012 (Aurora Cerame, Arianna Pietrella) ha saputo mantenere ricucita la corsa nonostante i numerosi tentativi di fuga emersi sin dalle prime tornate. A circa 7 km alla conclusione la S.C. Cesano Maderno inserisce ben 2 atlete, Nicole Bracco e Aurora Cerame, in un quintetto di fuga rivelatosi poi determinante per l'esito della competizione. La conclusione sulla salita che porta all'ingresso del Parco Oltremare ha visto un poderoso allungo della Bracco che ha regolato il gruppetto di fuga tagliando il traguardo a mani alzate con una ventina di metri di vantaggio sulla seconda arrivata. Quarta posizione assoluta per la compagna di squadra Aurora Cerame alla sua prima gara da esordiente, la quale raccoglie un meritatissimo secondo posto nella classifica delle atlete del primo anno. Nona posizione assoluta per un'altra cesanina, Camilla Paravagna. La S.C. Cesano Maderno conquista anche un secondo e un terzo posto nella competizione riservata alla categoria Donne Allieve (classi 2009-2010) con una prova superlativa di Carlotta Ronchi ed Emma Colombo.

La stagione della saviglianese si apre nel migliore dei modi: prossimo appuntamento domenica 30 marzo a Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, per la seconda tappa del Trofeo rosa dove Nicole avrà l'onore di portare sulle proprie spalle il simbolo rosa del primato.