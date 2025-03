Motori: bella vittoria all'8°Rally Vigneti Monferrini per il pilota di Neive Sergio Patetta

Un inizio di stagione scoppiettante per il pilota di Neive Sergio Patetta che, dopo la vittoria nella finale nazionale della Coppa Italia 2024, si ripresenta ai nastri di partenza della stagione 2025 con una bella vittoria di classe ottenuta durante l’8°Rally Vigneti Monferrini, corso su e giù per le colline di Canelli durante il weekend appena trascorso.

La gara, valida come primo appuntamento del Challange Rally Zona 2, ha visto al via oltre 100 equipaggi, tra cui gli alfieri della scuderia La Superba – SportForever Sergio Patetta e Alessandro Alocco, per l’occasione a bordo di una Renault Clio Super1600 preparata da Lanterna Corse – Balbosca.

“E’ stata una gara dalle condizioni molto proibitive, sicuramente non l’ideale per sfruttare tutta la cavalleria di cui è dotata la nostra macchina – commenta Patetta – ma ciononostante siamo riusciti ad essere efficaci pur senza dover rischiare eccessivamente. Crediamo di aver fatto un buon allenamento in vista della stagione alle porte, che ci vedrà competere all’interno delle gare di Challange Zona 1 e 2”.