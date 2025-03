Motori, prima sfida di stagione per Simone Giordano e Serena Manca al Rally dei Vigneti Monferrini

Ha preso il via lo scorso week end con il Rally dei Vigneti Monferrini a Canelli la stagione del pilota Simone Giordano che, in coppia con Serena Manca, affronterà diverse competizioni della zona piemontese ligure.

Il forte driver salese, in forza al RecceAnatomy groups, già vincitore in passato di due trofei Peugeot nazionali, si diletterà con la fida Skoda Fabia Rs nei diversi appuntamenti rallystici di zona.

"Canelli è stato banco di prova per togliersi un po’ di ruggine per gli anni passati solo come spettatore, ha migliorato il passo ps dopo ps dimostrando una ritrovata velocità. Con la fida Serena Manca alle note ci sarà da divertirsi - dicono dal RecceAnatomy group -. Saremo al fianco di Simone, così come agli altri driver, che corrono con i nostri colori. Una particolare menzione al team Miele Racing che offre sempre il massimo in termini di servizio e performance delle loro auto".