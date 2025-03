Sabato 29 marzo il primo “Trovarobe” di primavera a Cuneo

Sabato 29 marzo, dalle 8 alle 18, sotto i portici di piazza Europa e corso Nizza a Cuneo, si svolgerà “Il Trovarobe”, il tradizionale mercato dell’antiquariato e modernariato.

L’evento, che si distingue per la presenza contemporanea di operatori del commercio su area pubblica e di venditori occasionali (hobbisti), rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati e i semplici curiosi. “Il Trovarobe” si svolge ogni mese, l’ultimo sabato, offrendo un’occasione unica per scoprire piccole perle del passato e oggetti dal fascino intramontabile.