Volley A2/F: Concorezzo-Bam Mondovì 0-3; Le interviste post gara con Claudio Basso e Greta Catania (VIDEO)

La Bam Mondovì da ieri è virtualmente tra le quattro formazioni retrocesse in serie B1. A nulla è valsa la vittoria per 3-0 ottenuta dalle pumine in casa dell'Imd Concorezzo dell'ex Davide Delmati. Le rossoblù di coach Basso hanno dominato le avversarie, scese in campo in formazione largamente rimaneggiata, ma le concomitanti vittorie di Imola e Picco Lecco hanno di fatto estromesso il Mondovì dalla lotta salvezza con tre giornate di anticipo.

Stessa sorte per Tenaglia Abruzzo e Concorezzo, mentre resta ancora da stabilire quale sarà l'ultima squadra a salutare la seconda serie nazionale, con una bagarre che al momento vede coinvolte quattro formazioni racchiuse in un fazzoletto di tre punti. Nel video che segue vi proponiamo i commenti a caldo con il tecnico Claudio Basso e con la centrale Greta Catania, raccolti per noi da Davide Moroni: