Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì supera il Lasalliano secondo in classifica e vola a +7

Un VBC Mondovì coriaceo e mai domo piega in trasferta il Lasalliano Torino secondo per 3-2 (12-25,25-22,19-25,25-20,14-16) nel big match della ventesima giornata, conquistando in tal modo il diciottesimo successo di questa stagione. In classifica generale la capolista, grazie alla conquista di questi preziosissimi 2 punti ed alla contemporanea sconfitta dell’ Acqui in casa dell’ ArtiVolley Collegno per 3-1, porta a +7 il proprio vantaggio proprio sul Lasalliano secondo ed a +8 quello sull’ Acqui terzo.

“Come facilmente prevedibile – commenta al termine coach Massimo Bovolo – è stata una partita tiratissima ed in costante equilibrio, fra due squadre di assoluto valore, che giocano una buona pallavolo e che meritano la classifica che hanno. Alla fine la differenza è stata fatta dai particolari e da una nostra maggior lucidità nei momenti decisivi del quinto set, in cui siamo stati bravi a non mollare. Con questo successo e con il contemporaneo stop dell’ Acqui a Collegno incrementiamo ulteriormente il nostro vantaggio mentre diminuiscono le giornate da giocare e di conseguenza ci sono meno punti a disposizione, ma non dobbiamo assolutamente distrarci e dobbiamo restare con i piedi per terra perché non abbiamo ancora raggiunto nulla.”

Massimo Bovolo è partito con Polizzi in regia, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara capitan Garello, Catena, Marco Basso e Candela.

Nel primo set i monregalesi partono con il piede schiacciato sull’ acceleratore ed in un amen si portano prima sul 9-1 e poi sul 15-5. La panchina del Lasalliano prova a mescolare le carte, ma il VBC MONDOVI’ continua a spingere e prima si porta sul 17-7 ed infine chiude 25-12 con Genesio.

Nella seconda frazione vi è equilibrio sino al 6 pari, poi il Lasalliano allunga e si porta prima sul 12-9 e poi sul 14-11. I monregalesi faticano a trovare continuità e così i torinesi ne approfittano, allungando prima sul 19-15 e poi sul 23-18. Dentro prima Candela in battuta e poi Garello in prima linea e la capolista riesce a recuperare qualche punto (22-24), ma alla fine si arrende 25-22.

Nel terzo set il VBC parte forte come nel primo e si porta prima sul 13-8 e poi sul 17-12, quindi accusa un calo ed i torinesi ne approfittano, portandosi sino a -2 (18-20). Menardo mette a terra l’ importantissimo punto del 21-18 e da qui in avanti i monregalesi tornano a macinare punti, chiudendo 25-19, mentre entrano capitan Garello e Catena per alzare il muro.

Nella quarta frazione il Lasalliano parte fortissimo e si porta prima sul 9-0 e poi sul 15-6. Bovolo prima inserisce Marco Basso in regia e poi Garello in banda ed i monregalesi hanno una reazione, che permette loro di avvicinarsi agli avversari, che però chiudono 25-20.

Nel quinto e decisivo set Bovolo conferma in campo Marco Basso e Garello e le due compagini avanzano a braccetto sino al 5 pari, poi il Lasalliano allunga e si porta sul 9-6. I monregalesi reagiscono e si portano sino a -1 (10-11), ma i torinesi ripartono e si portano ancora sul 13-11. La capolista non intende alzare bandiera bianca e, trascinata da Menardo, ottiene il pareggio sul 13 pari. Il Lasalliano mette a terra il 14-13, ma è ancora Menardo a firmare il 14 pari, quindi un attacco torinese considerato out dalla coppia arbitrale vale il 15-14 per i monregalesi ed il successivo cartellino rosso rimediato dai padroni di casa per le eccessive proteste regala ai monregalesi il punto del decisivo 16-14.

Sabato al PalaItis arriva il tranquillo Chieri, attualmente settimo a pari punti con l’ Asti. Per la capolista VBC MONDOVI’ l’ obbiettivo ovviamente è quello di conquistare altri 3 punti per mantenere invariato il proprio vantaggio sulle dirette avversarie.