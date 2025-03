Amici, scatta il bacio tra Francesca e Jacopo Sol: la reazione dei fan

(Adnkronos) -

Nella scuola di

Amici potrebbe essere nato un nuovo amore. Dopo la registrazione della prima puntata del serale, le telecamere hanno ripreso un tenero bacio tra la ballerina Francesca Bosco e il cantante Jacopo Sol. Un bacio inaspettato che ha lasciato i fan senza parole.

Dopo la registrazione della prima puntata del Serale, gli allievi sono stati invitati a raggiungere le casette per scoprire il verdetto finale. Al ballottaggio, infatti, sono finiti Vybes e Francesca. La ballerina, a rischio eliminazione, è stata rassicurata proprio dal cantante Jacopo: "Non hai niente di cui dispiacerti, hai ballato benissimo", ha detto lui stringendola in un tenero abbraccio.

E in quel momento, la ballerina e il cantante si sono lasciati andare, scambiandosi un bacio che non è passato inosservato dalle telecamere.

Immediata la reazione dei fan: "Ma non avevano fatto capire nulla, non me lo aspettavo", ha commentato un utente. Durante la puntata, Maria ha chiesto a Jacopo cosa pensasse della ballerina Francesca, considerando il rischio eliminazione: "Mi dispiace, a me Francesca piace tanto... come balla". Queste le sue parole che dopo il bacio hanno assunto un altro significato: "Che falso, le piace non solo come balla", ha scherzato un altro utente.