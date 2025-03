Bra, domenica 30 marzo torneo di Burraco per beneficenza

Tra gioco e solidarietà, l’Associazione Primavera Africana organizza un torneo di Burraco per sostenere i progetti scolastici di don Max Lafia in Benin (Africa). Appuntamento domenica 30 marzo, a partire dalle ore 15, per l’evento realizzato in collaborazione con AbBRAcciAMO e il patrocinio della Città di Bra.

La quota di partecipazione è di 25 euro e comprende anche la cena. Iscrizione (possibilmente a coppie) entro mercoledì 26 marzo, contattando i numeri 335/7821400 (Marina Borri), 339/2767142 (Mirka Dragone). Ritrovo alle ore 14.30 presso il Centro di incontro della frazione San Michele di Bra (strada San Michele, 86/C). Perché non ci fate un pensierino?

Il Burraco, più raramente detto Buracco, è un gioco di carte della famiglia della Pinnacola, nato probabilmente in Uruguay intorno agli anni ‘40 come variante della Canasta (dalla quale comunque si differenzia sensibilmente in regole e tattiche), diffusosi in Italia intorno agli anni ‘80. L’etimologia del nome è incerta: l’ipotesi più probabile è che derivi dal portoghese buraco (“setaccio”), sebbene non sia chiaro il legame del termine con il gioco in sé; Buraco è in effetti il nome di una versione del gioco diffusa in Brasile. Una versione nota come Burako è diffusa in Argentina ed è giocata con tessere da Rummikub.

Il gioco è molto semplice, perché basato su poche e facili istruzioni e poi su tanta fortuna. Si utilizzano due mazzi di carte francesi (quelle da poker per intenderci) e il tavolo può essere composto da un minimo di due ad un massimo di quattro giocatori. Per Burraco si intende una combinazione o una scala di almeno 7 carte e vince chi alla fine del gioco, dopo aver creato almeno un burraco, rimane senza carte.

Ok, capiamo che da leggere non sia facilissimo, ma tempo di provare una volta ed è subito festa!