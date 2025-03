Cherasco, aperte le iscrizioni al concorso per la 13^ edizione del Calendario naturalistico

Il tema del concorso di quest’anno è “I funghi commestibili del territorio cheraschese”. I concorrenti dovranno presentare 12 disegni, che rappresentino 12 diverse specie di funghi di seguito elencate, rappresentati nel loro ambiente naturale: Orecchione (Pleurotus Ostreatus), Spugnola (Morchella Esculenta), Famigliola Buona (Armillaria Mellea), Porcino (Boletus Edulis), Mazza di Tamburo (Macrolepiota Procera), Prataiolo (Agaricus Campestris), Porcienello Grigio (Leccinum Griseum), Gambe Secche (Marasmius Oreades), Tartufo Bianco (Tuber Magnatum), Scorzone (Tuber Aestvum), Tartufo Moscato (Tuber Moscatum), Prugnolo (Calocybe Gamboosa).

È aperto a disegnatori professionisti e dilettanti; in una categoria separata concorreranno gli studenti iscritti ai licei artistici e alle scuole di disegno naturalistico.

Le opere dovranno pervenire in originale e dovranno essere realizzate con la tecnica del disegno su supporto fisico con tecniche tradizionali (pastelli, acquerelli, tempere, ecc.) su sfondo bianco e non dovranno superare le dimensioni di 40 x 60 cm.

La quota di iscrizione sarà di € 15,00 da versare con bollettino pagoPA come indicato nel bando di concorso.

Ultimate le procedure d’iscrizione i candidati avranno tempo fino a martedì 30 settembre 2025 per recapitare le loro opere all’Ufficio turistico del Comune (via Vittorio Emanuele, 79): le tavole, debitamente imballate (la busta dovrà recare i dati del concorrente) per evitare danni durante il trasporto, potranno pervenire tramite spedizione postale o consegna manuale allo sportello del Municipio.

Le opere verranno valutate da una commissione, che provvederà a designare il vincitore, il secondo e il terzo classificato. Il premio riconosciuto al primo classificato è di 1000 euro, unitamente alla pubblicazione delle tavole nel calendario naturalistico dell’anno 2026, 500 euro per il secondo, 250 euro al terzo; 500 euro è l’ammontare del riconoscimento per i vincitori nella categoria scuole.

Commentano il sindaco Claudio Bogetti e Mara Degiorgis delegata alla cultura: «Confermiamo anche quest’anno la bella iniziativa del calendario naturalistico: un importante progetto che esalta le caratteristiche dell'ambiente locale e diventa uno strumento di valorizzazione del territorio, creando un legame tra l'ambiente e l'arte. Abbiamo visto negli anni scorsi che coinvolge un gran numero di partecipanti, giovani disegnatori e istituti scolastici, offre loro l'opportunità di esprimere la loro creatività mentre si connettono con il territorio e la natura».