Fagioli, Chiesa e Vlahovic: chi 'gode' per l'esonero di Thiago Motta

(Adnkronos) - L'esonero di Thiago Motta dalla Juventus, e l'arrivo di Igor Tudor, hanno generato reazioni di ogni tipo. I tifosi si sono spaccati tra chi è d'accordo con la scelta della società e chi non condivide il passo indietro. E anche alcuni dei calciatori bianconeri, o che nel passato recente hanno vestito la maglia della Vecchia Signora, hanno fatto trasparire le proprie emozioni. Nicolò Fagioli, Dusan Vlahovic, ma anche Federico Chiesa e l'ex capitano Danilo. Giocatori del passato e del presente della Juve hanno mostrato la loro 'goduria', per motivi diversi, per l'allontanamento dell'ex tecnico del Bologna mandando chiari segnali sui social.

Nicolò Fagioli, ex centrocampista della Juve oggi alla Fiorentina, è stato uno dei primi a postare sui social network. Pochi minuti dopo l'ufficialità dell'esonero di Motta infatti, Fagioli ha pubblicato su Instagram una foto, con la maglia viola, mentre esulta con le braccia al cielo. "Domenica prima della solita domenica", ha scritto il centrocampista. Un messaggio velato, ma neanche troppo, verso chi non gli ha concesso spazio nella prima parte di stagione, spingendolo all'addio a gennaio.

A mettere 'mi piace' al post dell'ex compagno è arrivato Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo infatti era da tempo in rotta con Motta, per cui ormai era la riserva di Kolo Muani ed è sicuramente tra i più felici per il cambio in panchina.

A 'godere' però sono stati anche Federico Chiesa e Danilo. Due ex giocatori bianconeri mandati via dalla Juventus propro da Motta perché non adatti alla sua idea di calcio. Entrambi non si sono espressi a parole, ma mettendo like a post che raccontavano la notizia dell'esonero dell'ormai ex allenatore bianconero. Un semplice clic, ma che ha fatto rumore.