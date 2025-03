Con l'arrivo della primavera, il Castello di Magliano Alfieri riaprirà le sue porte sabato 5 aprile, dando inizio a una stagione che proseguirà fino 9 al novembre, accogliendo visitatori pronti a lasciarsi affascinare dalla sua storia e dai suoi paesaggi. Un luogo in cui ogni dettaglio racconta di un tempo che continua a dialogare con il presente, tra arte, tradizioni e suggestioni immersive. Il maniero sarà aperto dal primo weekend di aprile al secondo fine settimana di novembre il sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, ultimo ingresso ore 17.30.

Due percorsi museali accompagneranno i visitatori alla scoperta di antiche tradizioni e visioni contemporanee: il Museo dei Soffitti in Gesso, testimonianza di un’arte decorativa che impreziosiva le abitazioni contadine tra il Seicento e l’Ottocento, e il Teatro del Paesaggio, un’installazione multimediale che svela, attraverso immagini e suoni, l’evoluzione del paesaggio vitivinicolo delle Langhe e del Roero. Le visite si svolgono in autonomia e hanno una durata di circa un’ora. Per i gruppi di almeno dodici persone è richiesta la prenotazione anticipata.

Attività per famiglie e adulti

Il Castello non è solo un luogo di osservazione, ma uno spazio da vivere. Durante l’anno, diverse iniziative coinvolgeranno visitatori di tutte le età, rendendo ogni visita un’esperienza unica. Domenica 13 aprile, l’evento Disegniamo l’arte, organizzato da Abbonamento Musei, inviterà i più piccoli a trasformarsi in esploratori, alla ricerca del segreto della conchiglia nel Teatro del Paesaggio. Un’avventura che culminerà con un laboratorio creativo, dove ogni bambino potrà reinterpretare il tema attraverso il disegno. Ogni quarta domenica del mese, le famiglie avranno la possibilità di rendere la visita ancora più coinvolgente grazie al kit Museo in famiglia, che propone curiosità e giochi per scoprire il castello con occhi nuovi. Nei mesi di giugno e settembre, l’esperienza si farà ancora più coinvolgente con Il segreto della conchiglia, una caccia al tesoro che metterà alla prova ingegno e intuito, svelando dettagli inediti di una tradizione affascinante.

Per chi è alla ricerca di un’esperienza più dinamica, il castello ospita Castle Angels, un format ispirato alle Escape Room, ideato da Turismo in Langa e dall’Associazione Creattivi di Novara. Un gioco di squadra tra enigmi e indizi da decifrare, perfetto per gruppi di amici o per occasioni speciali come addii al celibato e nubilato, feste di compleanno o anniversari. L’attività è disponibile nei giorni di apertura, ma può essere prenotata anche su richiesta per un’esperienza personalizzata.

Cultura e vino: un incontro tra storia e sapori

Il legame tra il Castello e il territorio passa anche attraverso il gusto. Domenica 26 ottobre, l’evento Narrar Castelli e Vini 2025 offrirà ai visitatori un’esperienza che intreccia la storia con la cultura enologica. Accompagnati da personaggi in costume, gli ospiti attraverseranno le sale del castello, ascoltando racconti che affondano le radici in epoche lontane, per poi concludere il percorso con un assaggio di vini selezionati da un produttore locale. In collaborazione con Turismo in Langa, l’iniziativa rappresenta un’opportunità per scoprire il Castello attraverso una dimensione sensoriale unica, fatta di racconti e sapori autentici.