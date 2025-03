Pranzo di Primavera alla Residenza A.B. Ottolenghi di Alba

Una domenica particolare per circa 150, tra ospiti e parenti, della Casa di Riposo A.B Ottolenghi di Alba, con l’appuntamento del “Pranzo di Primavera”, occasione per trascorrere insieme la giornata come da tempo non succedeva.

In cucina e in sala docenti e allievi dell’Alba Accademia Alberghiera, che hanno regalato agli ospiti una domenica da ricordare: “Una festa bellissima e un pranzo buonissimo” così racconta Emma, entusiasta del pranzo preparato e servito dai giovani allievi.

“Tutto perfetto, mi è sembrato di essere in un ristorante stellato. Questi ragazzi sono veramente bravi e gentili” sono le parole della signora Scolastica.

Grazie ai professori e agli allievi dell’Accademia Alberghiera si sono potuti degustare piatti, oltre che deliziosi, anche risultati di ricette particolari.

Per un’occasione così, frutto della sinergia di due realtà dell’albese che si occupano di educazione, formazione e assistenza, oltre ai presidenti dei rispettivi enti, Giacomo Battaglino e il dottor Paolo Zoccola, non poteva mancare il sindaco di Alba Alberto Gatto, che ha sottolineato l’importanza di eventi che danno lustro alla città.

Al termine del pranzo la festa è continuata con l’intrattenimento a cura dell’Associazione di volontariato Manganum, che da anni, gratuitamente, grazie a Gisella, Claudio e Marzia, rallegra le giornate nella casa di riposo.

Una domenica all’insegna del buon cibo, della buona musica e della bellezza dello stare insieme che gli ospiti e i parenti hanno apprezzato molto.