Successione ereditaria, Coldiretti Cuneo: incontri a Bra e Alba per imprenditori agricoli e pensionati

Coldiretti Cuneo, in collaborazione con Coldiretti Donne e Coldiretti Pensionati, organizza due incontri rivolti agli imprenditori, alle imprenditrici e ai soci “senior” della Coldiretti, per approfondire il tema della gestione dei beni e della successione ereditaria.

Verranno illustrati gli strumenti di tutela dell’integrità del patrimonio aziendale, si analizzeranno la successione legittima e testamentaria, le tipologie di testamento, l’accettazione e la rinuncia dell’eredità, la donazione e l’usufrutto, il patto di famiglia, le operazioni straordinarie. Temi e pratiche sui quali gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per la necessaria assistenza e consulenza.

Il primo incontro, dal titolo “La gestione dei beni personali e aziendali pensando al domani” si terrà a Bra, presso l’Ufficio Zona di Coldiretti in via Mathis 3, domani, martedì 25 marzo, alle ore 9.30. I posti sono limitati: per informazioni e prenotazioni, si contatti il numero 0172 429430.

Il secondo incontro, dal titolo “Successione ereditaria e passaggi generazionali” si terrà ad Alba, presso l’Ufficio Zona di Coldiretti in corso Matteotti 7, martedì 15 aprile, alle ore 9.30. I posti sono limitati: per informazioni e prenotazioni, si contatti il numero 0173 292711.

Proseguono così gli incontri tematici di approfondimento che, insieme a quelli tecnici e a quelli di natura sindacale, Coldiretti Cuneo propone ai soci in ogni angolo della provincia: importanti occasioni per supportare le imprese agricole, discutere di temi di attualità, ma anche ascoltare e raccogliere le esigenze del territorio e costruire insieme il futuro della nostra agricoltura.