Volley B1F. Per la Libellula Banca CRS vittoria con Parella e attacco ai playoff

Libellula Banca CRS - Volley Parella 3-0

25-15, 25-16, 25-22

Partita sentita in casa Libellula quella contro il Volley Parella. Tanti gli ex dall’una e dall’altra parte: Giulia Macagno, in prestito alla squadra torinese, e di rimando Olimpia Cicogna, la bomber delle Libellule. Grande rivalità e fair play tra due società in ottime relazioni.

Coach Barisciani schiera il sestetto tipo e, al primo tempo, consegna di un mazzo di fiori di benvenuto a casa a Giulia. E si parte subito con un volley di buon livello, con le ospiti molto aggressive e decise a tentare il colpaccio, ma le Libellule non si fanno intimidire e rintuzzano colpo su colpo le bordate avversarie. Set in bilico fino a circa metà, poi le padrone di casa prendono il largo con decisione fino al 25-15.

Secondo set di altro stampo: la superiorità tecnica delle Libellule si è fatta sentire molto nel primo set e ritrova una squadra avversaria in parte rassegnata. Malgrado l’ottima guida di coach Barbara Medici, le torinesi non riescono a ingranare e le Libellule dilagano: 25-16.

Terzo set che vede all’inizio un minimo rilassamento da parte delle padrone di casa, ma poi riprendono il controllo del set, sebbene con più fatica: 25-22 e tre punti.

Subito la mente è andata agli altri campi: Volpiano sconfitto da Santena e, soprattutto la prossima avversaria, il Volano, che perde a casa del Don Colleoni. Le Libellule sono quindi a -3 punti dai playoff, con lo scontro diretto con Volano alla prossima giornata. Inoltre, nel prossimo week end altro scontro diretto tra due contendenti Volpiano e Palau.

Libellula Banca CRS: Febe Faure-Rolland, Alessia Boggio, Francesca Passante, cap. Nicoletta Rivetti, Gemma Molino , Michelle Gieli, Carola Ollino, Alessia Damato, Serena La Rosa, Sonia Prekducaj

Allenatore: Mauro Barisciani

Aiuto Allenatore: Giuseppe Di Salvo

Scoutman: Leonardo Calò

Medico: dr. Paolo Borla