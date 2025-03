Al via a Roma la tre giorni di "Agricoltura E": ospite il vice presidente Anaborapi Bruno Bertola

Si è aperta ieri mattina (lunedì 24 marzo) la tre-giorni intitolata “Agricoltura E'”, a Roma, evento organizzato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per celebrare l’anniversario dei “Trattati di Roma” del 1957. L’allestimento del villaggio rurale è stato inaugurato alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

È stata l’occasione per approfondire aspetti particolari del settore agricolo, tra innovazione, tradizione, sostenibilità, tecnologia, cultura e ricerca.

Bruno Bertola, vicepresidente Anaborapi, ospite della manifestazione, ha presentato le difficoltà e le opportunità degli allevatori di bovini di razze autoctone italiane, fra le quali la Piemontese rappresenta oltre il 50% dell'effettivo. "Non chiediamo sussidi - ha detto Bertola -, abbiamo la necessità di una maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni, i nostri allevamenti producono carne di qualità certificata, sono di tipo famigliare, compatibili con l'ambiente e siamo da sempre disponibili a mettere la nostra faccia di fronte al consumatore che riteniamo un nostro partner".

Dice il Senatore Giorgio Bergesio, vicepresidente della Commissione Agricoltura del Senato: "Le razze autoctone e, la Piemontese in primis, sono un tesoro che dobbiamo costudire, rappresentano un importante fattore economico per la nostra regione e per la nostra nazione; l'Italia importa oltre il 55% della carne bovina necessaria alla sua popolazione, sono necessari interventi urgenti per sostenere l'attività delle nostre aziende, perchè ciò va anche a garanzia dei consumatori"